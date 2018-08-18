artlife написав:

Vadim V написав: Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной. Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.

Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное,

Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы.решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.