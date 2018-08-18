Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе
всего то...
Вы ж вроде не Хббгаф, которому одинаково какой метраж. Плюс почти треть площади - это существенно. По карте гляньте и прикиньте, сколько времени и как от дома добираться в центр, или до метро. Все это называется "локейшн" и не может не влиять на цену.
Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.
Де це ви зараз ціни низькі побачили? 2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.
Цена недвижимости достаточно инерционна. Толкнуть ее в ту или иную сторону нужны некоторые фундаментальные факторы. Я не видел, чтобы сегодня +20%, а через полгода -20%. Если цены пошли в рост, то это тренд на годы.
Это в нормальной экономике так. В нашей стране может быть что угодно и с какой угодно динамикой.
Объясните мне, зачем делать в этом супер-экономе, построенном ногами, такой ремонт: https://www.facebook.com/irseni.kiev/ph ... =3&theater Ведь ремонт выйдет дороже, чем покупная стоимость самой квартиры?
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лис, 2019 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Vadim V написав:почему в СССР не случилось экономического чуда
потому что не было даже банального института частной собственности
Пилять , какой ВЫ "образованный и начитанный" ..., по существу есть шо сказать? в контексте данного разговора ?, тоесть поста на который вы ответили? тоесть, Китай это +- = -+= СССР?. п.п.с. а про институт може те поподробнее развить мысль , если она ваша есть ?
Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Потом , это с которого года, напомните пожалуйста? п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....
Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Потом , это с которого года, напомните пожалуйста? п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....
Вы так и не ответили на вопрос: Вы лично готовы по решению партии работать за миску риса? А когда были миллионы голодных китайцев (буквально голодных, умирающих от голода) и в каких годах были приняты решения Коммунистической партии о реформах, Вы легко найдете в интернете.
Востаннє редагувалось artlife в Пон 18 лис, 2019 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе
всего то...
Вы ж вроде не Хббгаф, которому одинаково какой метраж. Плюс почти треть площади - это существенно. По карте гляньте и прикиньте, сколько времени и как от дома добираться в центр, или до метро. Все это называется "локейшн" и не может не влиять на цену.
Faceless, зачем вы пытаетесь разбудить того, кто притворяется спящим?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.