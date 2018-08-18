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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2365236623672368

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28

  artlife написав:
  Vadim V написав:
  artlife написав:Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.

Потом , это с которого года, напомните пожалуйста?
п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....

Вы так и не ответили на вопрос: Вы лично готовы по решению партии работать за миску риса?
А когда были миллионы голодных китайцев (буквально голодных, умирающих от голода) и в каких годах были приняты решения Коммунистической партии о реформах, Вы легко найдете в интернете. :)

Вы да-ун или провокатор рассийский ?
п.с. можете рассказать почему, при том "благополучии" тем не менее, даже в конце 90-х и середине 2000-х граждане КНР бежали из страны и не в КНДР ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 18 лис, 2019 19:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:34

  artlife написав:
  Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.


Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.

Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.
Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  artlife написав:
  Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.


Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.

Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.
Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
Вы эти нотации братишку которого зам министра инфраструктуры назначили читайте)

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:43

  airmax78 написав:Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?


Я об этом на форуме еще писал пару месяцев тому назад. Нет никакой стратегии развития.
"Мы за все хорошее, против всего плохого, но это не точно" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:46

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  Vadim V написав:Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.


Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.

Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.
Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?

Может быть , но тем не менее мои родственники бежали из Китая в Европу от того "рая".
Практически любой рядовой китаец , не член партии, мечтает уехать сейчас из рая КНР в Гон-Конг или на Тайвань , ещё лучше в Англию или Германию или США с Канадой.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 18 лис, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:50

  Vadim V написав:
  artlife написав:
  Vadim V написав:Потом , это с которого года, напомните пожалуйста?
п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....

Вы так и не ответили на вопрос: Вы лично готовы по решению партии работать за миску риса?
А когда были миллионы голодных китайцев (буквально голодных, умирающих от голода) и в каких годах были приняты решения Коммунистической партии о реформах, Вы легко найдете в интернете. :)

Вы да-ун или провокатор рассийский ?
п.с. можете рассказать почему, при том "благополучии" тем не менее, даже в конце 90-х и середине 2000-х граждане КНР бежали из страны и не в КНДР ?


Думаю, санитары Вам скоро всё объяснят. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:59

  artlife написав:Думаю, санитары Вам скоро всё объяснят. :)

Вот один из основополагающих признаков свободы экономики в Украине.
Усім процвітання !
Vadim V
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