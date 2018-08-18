Додано: Пон 18 лис, 2019 19:34

artlife написав: Vadim V написав: Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной. Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.



Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки. Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.

Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?