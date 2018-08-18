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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28
artlife написав:
Вы так и не ответили на вопрос: Вы лично готовы по решению партии работать за миску
Vadim V написав: artlife написав:
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное,
решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Потом , это с которого года, напомните пожалуйста?
п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....
риса?
А когда были миллионы голодных китайцев (буквально голодных, умирающих от голода) и в каких годах были приняты решения Коммунистической партии о реформах, Вы легко найдете в интернете.
Вы да-ун или провокатор рассийский ?
п.с. можете рассказать почему, при том "благополучии" тем не менее, даже в конце 90-х и середине 2000-х граждане КНР бежали из страны и не в КНДР ?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 18 лис, 2019 19:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:34
artlife написав: Vadim V написав:
Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.
Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:36
airmax78 написав: artlife написав: Vadim V написав:
Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы.
Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
Вы эти нотации братишку которого зам министра инфраструктуры назначили читайте)
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:43
airmax78 написав:
Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
Я об этом на форуме еще писал пару месяцев тому назад. Нет никакой стратегии развития.
"Мы за все хорошее, против всего плохого, но это не точно"
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:46
airmax78 написав: artlife написав: Vadim V написав:
Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы. Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
Может быть , но тем не менее мои родственники бежали из Китая в Европу от того "рая".
Практически любой рядовой китаец , не член партии, мечтает уехать сейчас из рая КНР в Гон-Конг или на Тайвань , ещё лучше в Англию или Германию или США с Канадой.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 18 лис, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:50
Vadim V написав: artlife написав:
Вы так и не ответили на вопрос: Вы лично готовы по решению партии работать за миску
Vadim V написав:
Потом , это с которого года, напомните пожалуйста?
п.с. атипично/типичный стереотип человека не в курсе....
риса?
А когда были миллионы голодных китайцев (буквально голодных, умирающих от голода) и в каких годах были приняты решения Коммунистической партии о реформах, Вы легко найдете в интернете.
Вы да-ун или провокатор рассийский ?
п.с. можете рассказать почему, при том "благополучии" тем не менее, даже в конце 90-х и середине 2000-х граждане КНР бежали из страны и не в КНДР ?
Думаю, санитары Вам скоро всё объяснят.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:59
artlife написав:
Думаю, санитары
Вам скоро всё объяснят.
Вот один из основополагающих признаков свободы экономики в Украине.
Усім процвітання !
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:53
Учитесь как надо.
Мама любит аренду !
Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЧЕСНО".
Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 г. как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". По данным его декларации, Стефанчук проживали в квартире площадью 101,8 кв.м в 2012 году. Квартира принадлежит Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.
В комментарии "ЧЕСНО" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ..."
На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".
"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - сказал он.
При этом Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, которые получили компенсацию за жилье из госбюджета.
Бюджет дает 20 800 грн ежемесячно.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 18 лис, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:01
Vadim V написав: airmax78 написав: artlife написав:
[quote="4797220:Vadim V"]
Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
В Африке на протяжении всей постколониальной истории, в России и Украине на протяжении всей постсоветской истории у власти находятся дилетнаты и клептоманы, у которых нет ни стратегического мышления, ни осознания своей роли и миссии в жизни государства. Цель одна: набить карманы и сохранить власть, чтобы еще больше набить карманы. В России, учитывая размеры страны и опасность появления центробежных сил, они вынуждены были выдумать и внедрить в мозги расеян объединительную имперскую идею. В Украине над объединяющей идеей, до Ющенко вообще никто не заморачивался. Кума, вроде, начинал думать в этом направлении и даже как-то коряво сформулировал ее в своей книге, но внедрять ее было некогда - надо было приватизировать фабрики и заводы. Ющенко тоже очень быстро погряз в материале и идею похерил. Порошенко пришлось ее реанимировать, но из-за массы компромиссов на которые он пошел и из-за остутствия гражданского самосознания у большинства наших соотечественников, национальная идея в Украине так и не была принята обществом. Что и показали последние выборы. Руководство Китая четко знает чего они хотят добиться, куда идет Китай и где они хотят быть через 10-20-50 лет.
Руководство Украины, по-моему, до сих пор не может поверить в то, что произошло и не до конца понимает что с этой властью делать. Никакого стратегического планирования нет и в помине. А как можно прийти куда-то, если не знаешь куда идешь?
Может быть , но тем не менее мои родственники бежали из Китая в Европу от того "рая".
Практически любой рядовой китаец , не член партии, мечтает уехать сейчас из рая КНР в Гон-Конг или на Тайвань , ещё лучше в Англию или Германию или США с Канадой.[/quote] Вы китаец?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 21:25
airmax78 написав: artlife написав:
Дешевая рабочая сила в китайском сценарии была не единственным драйвером, но основным, обусловливающим, без которого экономический рывок был бы невозможен. Иностранные инвестиции и производства не зашли бы без крайне дешевой рабочей силы. Сначала были миллионы китайцев из деревни, готовых работать за миску риса - потом всё остальное, решения партии, реформы, инвестиции, технологии, внешние рынки.
Возникает, конечно, вопрос: почему в Африке это никогда не работало? И почему не работало в России и Украине в начале 90х, когда мы тоже работали за еду?
И ответ, мне кажется, очевиден: качество государственного управления.
Однозначно. Но для экономического рывка помимо качественного управления нужно топливо в виде дешевых ресурсов: трудовых, природных, финансовых. Для опережающего развития этого топлива нужно очень много и оно должно быть очень дешевым. Только качественное госуправление без достаточных ресурсов даст Вам Грузию...
Просто смешно, когда в пример приводят Китай, забыв, что стало топливом для их чуда. Большинство из нас не готовы работать по решению партии "за миску риса" ради светлого будущего. Некоторые странные "допысувачи" даже потеряли лицо, пытаясь увернуться от простого вопроса.
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