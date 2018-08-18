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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2366236723682369

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:зачем смотрите?
у вас есть под матрасом 100куе на покупку?

уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9924
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Подякував: 173 раз.
Подякували: 864 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Объясните мне, зачем делать в этом супер-экономе, построенном ногами, такой ремонт: https://www.facebook.com/irseni.kiev/ph ... =3&theater
Ведь ремонт выйдет дороже, чем покупная стоимость самой квартиры?

предполагаю, что люди не могут, чтоб было проще
это как ездить в гольфе, который лучший их худших

это разве дорогой ремонт?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9924
З нами з: 10.06.11
Подякував: 173 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2366236723682369
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