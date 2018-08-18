уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
предполагаю, что люди не могут, чтоб было проще
это как ездить в гольфе, который лучший их худших
это разве дорогой ремонт?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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