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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:49
Serg-ik написав: Прохожий написав:
зачем смотрите?
у вас есть под матрасом 100куе на покупку?
уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам"
. Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
т.е. ваш бюджет 100куе?
это уже что-то
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 18 лис, 2019 23:23
hume написав: sinus написав: Vlad442 написав:
Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.
Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.
Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Было б шикарно, по 7-8к
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Додано: Пон 18 лис, 2019 23:24
zzzzzz написав:
Бюджет дает 20 800 грн ежемесячно.
Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 23:29
Бывалый написав:
Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
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