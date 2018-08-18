Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:зачем смотрите? у вас есть под матрасом 100куе на покупку?
уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
т.е. ваш бюджет 100куе? это уже что-то
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Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
И без оздоровительных можно обойтись и без 2 лимонов иногороднему депутату на покупку жилья, и без 20 помощников, но кто ж откажется )))))
Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен
Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
ну или не слишком умных читателей, которые повелись на слова риелтора
Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.
Де це ви зараз ціни низькі побачили? 2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.
Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Это типа шутка такая была? В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр? И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?