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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2367236823692370>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:23

  hume написав:
  sinus написав:
  Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.


Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.

Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)

Было б шикарно, по 7-8к
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Бюджет дает 20 800 грн ежемесячно.

Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.

Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:41

  Vlad442 написав:
  Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.

Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.

И без оздоровительных можно обойтись и без 2 лимонов иногороднему депутату на покупку жилья, и без 20 помощников, но кто ж откажется )))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:48

Vlad442
Они ж работают в режиме принтера. А так рыло покажет сразу несколько вариантов. И деньги, то казенные, кто их экономит. Хотя, кто поумней еше и на моделей отложит.

Вот пример как управляют квартирой Януковича
https://focus.ua/ukraine/444701-elitnai ... 37_tys_grv
Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 23:50

  Vlad442 написав:
  Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.

Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.


ну или не слишком умных читателей, которые повелись на слова риелтора :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:56

  hume написав:
  sinus написав:
  Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.


Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.

Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)

Это типа шутка такая была?
В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр?
И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?
барабашов
 
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Vadim V
У нас в Днепре есть китайская диаспора где Вы предводитель?
Ваши предки приехали в ДГУ при Мао/Никите учиться да так и закрепились?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25

Обожаю такие жизнеутверждающие обещания.
------

Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования

Министерство образования и науки хочет до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине,об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.

Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.
--------------------

А теперь обратимся к данным Держстата.
Природний рух населення у січні–серпні , Кількість живонароджених

2015 - 273 884
2016 - 264 136
2017 - 243 862
2018 - 226 545
2019 - 207 573

За 5 лет рождаемость упала на 24% , такими темпами через 5 лет рождаемость будет 150-160 тыс ( 8 мес)
Вы серьезно планируете стратегию через 5 лет добиться что-бы исчезли очереди в ДС ? Блин,ну не знаю. У меня слов даже нет.Такими темпами падения рождаемости ДС будут скорее закрываться. Исключение конечно Киев. Где киевская власть вообще этими вопросами не заморачивается. Любые свободные участки земли просто застраивают 25-этажками с нарушением всех возможных ограничений .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:44

  zzzzzz написав:...Любые свободные участки земли просто застраивают 25-этажками с нарушением всех возможных ограничений .

смысл это писать здесь?
местный двадцать девятый считает, что если берут перекупы - значит хорошая и нужная людям стройка.
а все эти пережитки совка нужно заканчивать.
такие территории простаивают...
пусть малые гуляют между машин на застроенном вавришем/микитасем участке, где раньше был сад.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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