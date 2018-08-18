Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25

Обожаю такие жизнеутверждающие обещания.

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Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования



Министерство образования и науки хочет до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине,об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.



"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.



Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.

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А теперь обратимся к данным Держстата.

Природний рух населення у січні–серпні , Кількість живонароджених



2015 - 273 884

2016 - 264 136

2017 - 243 862

2018 - 226 545

2019 - 207 573



За 5 лет рождаемость упала на 24% , такими темпами через 5 лет рождаемость будет 150-160 тыс ( 8 мес)

Вы серьезно планируете стратегию через 5 лет добиться что-бы исчезли очереди в ДС ? Блин,ну не знаю. У меня слов даже нет.Такими темпами падения рождаемости ДС будут скорее закрываться. Исключение конечно Киев. Где киевская власть вообще этими вопросами не заморачивается. Любые свободные участки земли просто застраивают 25-этажками с нарушением всех возможных ограничений .

Живите своим умом!