Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
И без оздоровительных можно обойтись и без 2 лимонов иногороднему депутату на покупку жилья, и без 20 помощников, но кто ж откажется )))))
Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен
Бывалый написав:Общался с одним риэлтером. Говорил, что сдал 5-ти депутатам за последнее время. Бюджет от 12 тысяч, до 1к уе.
Имеем по крайней мере 5 не слишком умных депутатов, которые не знают, что, если поставить на олх фильтр "частные" и проявить немного настойчивости, то вполне можно обойтись и без оплаты риелтора. Особенно в сегменте 12+ тыс.
ну или не слишком умных читателей, которые повелись на слова риелтора
Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.
Де це ви зараз ціни низькі побачили? 2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.
Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Это типа шутка такая была? В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр? И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?
Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования
Министерство образования и науки хочет до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине,об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.
Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п. --------------------
А теперь обратимся к данным Держстата. Природний рух населення у січні–серпні , Кількість живонароджених
За 5 лет рождаемость упала на 24% , такими темпами через 5 лет рождаемость будет 150-160 тыс ( 8 мес) Вы серьезно планируете стратегию через 5 лет добиться что-бы исчезли очереди в ДС ? Блин,ну не знаю. У меня слов даже нет.Такими темпами падения рождаемости ДС будут скорее закрываться. Исключение конечно Киев. Где киевская власть вообще этими вопросами не заморачивается. Любые свободные участки земли просто застраивают 25-этажками с нарушением всех возможных ограничений .
zzzzzz написав:...Любые свободные участки земли просто застраивают 25-этажками с нарушением всех возможных ограничений .
смысл это писать здесь? местный двадцать девятый считает, что если берут перекупы - значит хорошая и нужная людям стройка. а все эти пережитки совка нужно заканчивать. такие территории простаивают... пусть малые гуляют между машин на застроенном вавришем/микитасем участке, где раньше был сад.