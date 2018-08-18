RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2367236823692370

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:56

Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36119
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3496 раз.
Подякували: 7837 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:16

  zzzzzz написав:Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))

Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.
airmax78
 
Повідомлень: 32578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:22

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))

Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.

Гарні будинки в дірках старої забудови - це добре ? А Кличко , який не хоче брати готові садочки в рахунок оплати - це теж добре ? Що за ... Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей . А вони скверики з понтом роблять за мільйони та парки без дерев - бо там дерева щоб виростити 30-40 років треба поливати та удобрювати - а це дорого і реально треба робити ... На "парк" Позняки подивіться - це що таке ?
Puente
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:23

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))

Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.


Логика Максим в том что есть ДПТ и киеврада во главе с Кличко этот ДПТ крутил на одном месте.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36119
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3496 раз.
Подякували: 7837 раз.
 
Профіль
37
7
2
  #<1 ... 2367236823692370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1712, 1713, 1714
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17139 2696434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 07:48
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185242
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78740)
19.11.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.