Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:56
Yuri_T
а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))
Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя)))
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:16
Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:22
Гарні будинки в дірках старої забудови - це добре ? А Кличко , який не хоче брати готові садочки в рахунок оплати - це теж добре ? Що за ... Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей . А вони скверики з понтом роблять за мільйони та парки без дерев - бо там дерева щоб виростити 30-40 років треба поливати та удобрювати - а це дорого і реально треба робити ... На "парк" Позняки подивіться - це що таке ?
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:23
Логика Максим в том что есть ДПТ и киеврада во главе с Кличко этот ДПТ крутил на одном месте.
Живите своим умом!
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