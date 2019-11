Додано: Вів 19 лис, 2019 10:54

Puente написав: airmax78 написав: zzzzzz написав: Yuri_T

а обизяна к тому же еще считает что во всем виноваты те кто покупает эти квартиры)))

Вавриши и прочие Клички ниучем невиноватыя))) а обизяна к тому же еще считает что

Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика. Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.

Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .



а вот и глас народа в подтверждение

парки - не нужны

народу нужно дешевое жилье

и метро с атб под боком

паркоместа - тоже не нужны (не покупают)

а вы - кличко, депете, куепете, абырвалг...

нравится говно? их есть у нас - деньги в кассу, все как вы хотели

