Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55

Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав: зачем смотрите?

у вас есть под матрасом 100куе на покупку? зачем смотрите?у вас есть под матрасом 100куе на покупку?

уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой уже отвечал:. Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой

т.е. ваш бюджет 100куе?

это уже что-то т.е. ваш бюджет 100куе?это уже что-то



Прохожий, на ваш вопрос Serg-ik прямо не ответил, так что думаю, вряд ли у него есть озвученная сумма. Иначе он бы давно что-то себе купил и не е.ал бы моск тут всем на форуме. Прохожий, на ваш вопрос Serg-ik прямо не ответил, так что думаю, вряд ли у него есть озвученная сумма. Иначе он бы давно что-то себе купил и не е.ал бы моск тут всем на форуме.

