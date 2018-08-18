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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2368236923702371

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .

А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:36

  Faceless написав:
  Puente написав:Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .

А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!


Да там обсуждать даже нечего. Киеврада об генплан ноги вытирает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:37

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  Puente написав:Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .

А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!


Да там обсуждать даже нечего. Киеврада об генплан ноги вытирает.

В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насправді всі в цій "простинці" правильно написано - тільки не вказані винні в цьому бардаку . Хоч і так зрозуміло . Всі працюють "законно" типу , або підзаконно , або як домовився ... Ну що - ніхто не може тут порядок навести ? Можуть - але не хочуть ... Про незнесення незаконних будов - це взагалі клас ... Як таке може бути ? Ще на стадії котоловану все зрозуміло ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43

  Faceless написав:В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет

Поясните вашу мысль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.
І це логічно.

Треба слухати потреби людей.
Від того що не слухаете людей всі проблеми.

Даеш дбк4 на срібну милю!

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Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:46

  Faceless написав:
  Puente написав:Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .

А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!

А Ви пропонуєте зробити - нічого - ще краще ...
Там реально щось будуть робити без будівництва ? Та нафіг воно кому треба ... Он тільки-тільки народ починає розуміти - що дерево мало посадити - його виростити треба - а це довго , постійно треба щось робити , та ще й вільний час свій витрачати ...
От хто скільки дерев в Києві виростив ( конкретно - адреса , вид , розмір , вік приблизно ) ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:зачем смотрите?
у вас есть под матрасом 100куе на покупку?

уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой

т.е. ваш бюджет 100куе?
это уже что-то


Прохожий, на ваш вопрос Serg-ik прямо не ответил, так что думаю, вряд ли у него есть озвученная сумма. Иначе он бы давно что-то себе купил и не е.ал бы моск тут всем на форуме.
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galadriel
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