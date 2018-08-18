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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:24
Puente написав:
Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .
А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!
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Faceless
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:36
Faceless написав: Puente написав:
Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .
А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!
Да там обсуждать даже нечего. Киеврада об генплан ноги вытирает.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:37
zzzzzz написав: Faceless написав: Puente написав:
Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .
А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!
Да там обсуждать даже нечего. Киеврада об генплан ноги вытирает.
В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет
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Faceless
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:42
Насправді всі в цій "простинці" правильно написано - тільки не вказані винні в цьому бардаку . Хоч і так зрозуміло . Всі працюють "законно" типу , або підзаконно , або як домовився ... Ну що - ніхто не може тут порядок навести ? Можуть - але не хочуть ... Про незнесення незаконних будов - це взагалі клас ... Як таке може бути ? Ще на стадії котоловану все зрозуміло ...
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Puente
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43
Faceless написав:
В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет
Поясните вашу мысль.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:45
airmax78 написав:Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.
І це логічно.
Треба слухати потреби людей.
Від того що не слухаете людей всі проблеми.
Даеш дбк4 на срібну милю!
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:46
Faceless написав: Puente написав:
Патріотика на озерах - насправді нікому не потрібні території ( ага - екопарк Осокорки ) . Нормальні території там щоб зробити - треба вкласти купу купенну грошей .
А тому зробимо всюди асфальт, бетон і купу лайна! Геніально!
А Ви пропонуєте зробити - нічого - ще краще ...
Там реально щось будуть робити без будівництва ? Та нафіг воно кому треба ... Он тільки-тільки народ починає розуміти - що дерево мало посадити - його виростити треба - а це довго , постійно треба щось робити , та ще й вільний час свій витрачати ...
От хто скільки дерев в Києві виростив ( конкретно - адреса , вид , розмір , вік приблизно ) ?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
зачем смотрите?
у вас есть под матрасом 100куе на покупку?
уже отвечал: смотрю то, что соответствует моим "хотелкам"
. Хотел услышать мнение относительно того, почему примерно одна цена на объекты в разном состоянии.Заодно может кто то высказаться есть ли среди них с адекватной или низкой ценой
т.е. ваш бюджет 100куе?
это уже что-то
Прохожий, на ваш вопрос Serg-ik прямо не ответил, так что думаю, вряд ли у него есть озвученная сумма. Иначе он бы давно что-то себе купил и не е.ал бы моск тут всем на форуме.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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