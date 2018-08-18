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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23702371237223732374>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:16

  UA написав:Надыбал))

https://www.olx.ua/obyavlenie/chaadaeva ... 0e7fdc8a62
Ухоженный, спокойный, тихий подъезд и этаж, приятные, интеллигентные, доброжелательные соседи. В самом доме комфортная, спокойная атмосфера. Среди жильцов только успешные и солидные люди.

Это тот самый дом, где жил и стрелял луганчанин Алексей Берестецкий.

"Теплый, элитный дом". А как же он теплый, если им тепло не включают из-за Берестецкого? Про элитный - промолчу.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:19

  Puente написав:Первый
Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ...
Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ...
А вже магазинів там ...


а вы сколько уже в киеве живете?
говорить о том шо озера на осокорках - никому не нужные заброшенные территории и шо убитая и заброшенная промка, на которой сейчас строится серебряная миля (без магазинов и инфраструктуры :mrgreen: ), раньше выглядела лучше киевлянин ну никак не может
место таких как вы в гетто поха - вот там вам самое оно
и тока не надо рассказывать шо туда вас силой загоняет кличко
вы ж кроме цены метра нифига не видите, а потом начинаете орать шо воняет, нет школ и пробки на южном мосту
нафига таким как вы сажать деревья? вы ж их все равно своими машинами вытопчете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:паркоместа - тоже не нужны (не покупают)

Объясните, пожалуйста, как человек в теме: А в чём смысл покупки паркоместа стоимостью автомобиля и ежемесячных платежах, как за стоянку? Т.е. я давно наблюдал такое положение дел и не мог понять. Единственное обоснования строительства паркинга, для себя решил, что низкая себестоимость, минимальное обслуживание и оставляют как бонус.
P.S. Речь идёт о спальных районах (например, Виноградарь). В центре ситуация другая и стрёмно бросать на улице за квартал машину стоимостью в 150 т.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:Первый
Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ...
Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ...
А вже магазинів там ...
Я теж вважаю що гнать тре поганою мітлою юдп тарян і кан.

Все віддати дбк4.

Навіть презенташку скльопав

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Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:32

Richi

смысл в том, шо место для парковки не входит в стоимость авто при покупке и шо за все нужно платить
и если не хотите шоп "малые бегали между машинами"(с) и вообще шоп придомовая превратилась в бесплатную стихийную парковку - надо покупать паркоместа
но вильнолюди ж "не лохи"(с) шоп платить за паркоместа и их обслуживание - поэтому их дети играют между машинами, да и сами они перед тем как попасть в подъезд вынуждены их обходить и вытирать собой их грязные бока
но виноват в этом по прежнему кличко - а люди шо? люди ни при чем
удивляюсь ващет шо такие элементарные вещи я объясняю взрослому человеку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:36

  kingkongovets написав:
  Puente написав:Первый
Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ...
Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ...
А вже магазинів там ...


а вы сколько уже в киеве живете?
говорить о том шо озера на осокорках - никому не нужные заброшенные территории и шо убитая и заброшенная промка, на которой сейчас строится серебряная миля (без магазинов и инфраструктуры :mrgreen: ), раньше выглядела лучше киевлянин ну никак не может
место таких как вы в гетто поха - вот там вам самое оно
и тока не надо рассказывать шо туда вас силой загоняет кличко
вы ж кроме цены метра нифига не видите, а потом начинаете орать шо воняет, нет школ и пробки на южном мосту
нафига таким как вы сажать деревья? вы ж их все равно своими машинами вытопчете

Ну-ну ... Якраз я вже точно довше в Києві живу , ніж практично будь-хто , хто тут спілкується ...
А той район обживав з 1982 року починаючи ... Мама з сестрою там і зараз на Предславинській живуть ...
Так що не треба мені свистіти . Що промзона там не потрібна - це справа одна , а що там роблять "елітні" забудовники - то вже зовсім інше ...
Ну а про дерева - от Ви вже точно жодного дерева в Києві не виростили . А я на десятки можу рахувати ...
Та й машину поки зручно було - тримав у паркінгі ( на 5 поверсі , до речі ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Объясните, пожалуйста, как человек в теме: А в чём смысл покупки паркоместа стоимостью автомобиля и ежемесячных платежах, как за стоянку? Т.е. я давно наблюдал такое положение дел и не мог понять. Единственное обоснования строительства паркинга, для себя решил, что низкая себестоимость, минимальное обслуживание и оставляют как бонус.

Смысл крытого/подземного паркинга в том что не нужно машину откапывать от снега. Кроме того, если есть вход в паркинг с дома, то можно в кроссовках и легкой одежде зимой спокойно уехать на работу.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:48

  kingkongovets написав:
  Yuri_T написав:пусть малые гуляют между машин на застроенном вавришем/микитасем участке, где раньше был сад.


малые гуляют там, где покупают/снимают жилье их родители
голосуют тасскать гривной за круши, эврики и прочие патриотики и кристерграды
времена совка, когда брали шо и где дают давно в прошлом
теперь у людей есть выбор и мы прекрасно видим шо именно они выбирают
расскажите жителю круши про воздух лесного и количество там садиков и школ - он лишь покрутит пальцем у виска
у вас с логикой как то не очч

из отдельно взятой столицы, под названием Киев, логика давно свалила.
вчера утром ехал за Борисполь около 9 утра, пробка на южном стояла до Харьковской.
вечерами центр просто в десятках.

круши и эврики - это своя ниша, фильтр для переселенцев всех мастей. нам, слава Богу, там не жить.
но гривной голосуют и за точечную застройку 30-ти этажными домами в местах, где больше 8 строить нельзя в принципе. где нет для этого условий. ни территориальных, ни сетевых, ни социальных.
мало того, что долбаные местные гауди город ур** мнимыми архитектурными жемчужинами, так и для всех остальных создают адские условия.

наш город становится всё более не приспособлен для жизни. и никакими оушенами ситуацию не исправить.
хочет строить условный вавриш красиво? кто против. только при чем здесь люди, не получающие после его стройки солнце в квартиры, например?
чьи интересы первичны в городе? застройщиков и кормящейся рядом с ними пирамиды от мелкого спекулянта максика до мэра включительно или интересы территориальной громады?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:54

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет

Поясните вашу мысль.

Мир неиделален. Киевсовет неидеален. Мер неидеален. Генплан неидеален. Нормы неидеальны. Построенные, строящиеся и запланированные проекты неидеальны. Коррупцию невозможно искоренить одним решением. Настроенный и проданный шлак фактически невозможно убрать и перестроить. Это реалии жизни.
В этих реалиях, раз уж Патриотики и прочие Мордоры построены, это не значит, что нужно на все махнуть рукой, и строить их дальше, пусть все будет сплошной мордор, типа "Згорів сарай - гори і хата". И если кто-то правдами и неправдами вымутил участок, собирается его закатать в бетон и опять застроить муравейниками, но Киевсовет нашел способ, как это не допустить - это благо. Это не значит, что мер и Киевсовет вдруг стали оплотом добра, или что не надо стремиться выгнать оттуда лоббистов, но в нашей неидеальной реальности лучше тот ход событий, в результате которого допускается меньше вреда городу и жителям. В случае с Патриотикой на озерах - это ликвидация этого проекта.

На аргументы "на такое жилье есть спрос" отвечу спрос будет на любое жилье. Дайте возможность снести все дореволюционные дома в историческом центре и застроить их панельками в 30 этажей - спрос будет. Дайте возможность выпилить все парки и поставить там фургоны или теплушки и продавать, как жилье - спрос будет. Купят все. И всегда найдутся те, кто оправдает это тем, что "вот де людей устраивает".
Людям нужны рамки, без которых любой город превратится в трущобы посреди помойки. Это тоже объективная реальность - люди неидеальны, в своей массе недальновидны, несознательны, нерациональны.

Если уже где-то начали возводить трущобы - это не означает, что нужно продолжать в том же духе. Если кто-то, пользуясь коррумпированностью и законодательными дырами, получил разрешение строить трущобы, но при этом кто-то, пусть даже пользуясь тем же самым, смог его оспорить - я буду в этом случае на стороне второго. Потому что в итоге город получит меньший ущерб, а не потому, что я этого второго идеализирую.

Пояснил мысль?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00

  Puente написав:Ну-ну ... Якраз я вже точно довше в Києві живу , ніж практично будь-хто , хто тут спілкується ...
А той район обживав з 1982 року починаючи ... Мама з сестрою там і зараз на Предславинській живуть ...
Так що не треба мені свистіти . Що промзона там не потрібна - це справа одна , а що там роблять "елітні" забудовники - то вже зовсім інше ...
Ну а про дерева - от Ви вже точно жодного дерева в Києві не виростили . А я на десятки можу рахувати ...
Та й машину поки зручно було - тримав у паркінгі ( на 5 поверсі , до речі ) ...


я на предславинской родился в 69ом - это так, для справки
да и деревьями посаженными мне тыкать не надо - и сам садил раньше и щас финансирую, но не в этом речь
а вот ненависть "коренных" печерян из старых номенклатурных домов с приросшей по этому поводу к голове короной к новостроям мне давно знакома и понятна - есть у меня в них объекты и более мерзкого контингента, до сих пор считающего шо все им обязаны, я не знаю
они прекрасно видят как выглядят их дома по сравнению с новостроями и ненавидят и их застройщиков и их жителей всеми фибрами души - обычная человеческая зависть
когда слышу об "ур** новостроях, ур** облик города" предлагаю показать фото их собственного дома - ну шоп сравнить
покажете фото дома, где живет ваша мама и сестра шоп мы смогли насладиться подлинным зодчеством?
просим просим
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 лис, 2019 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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