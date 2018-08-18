Додано: Вів 19 лис, 2019 12:54

zzzzzz написав: Faceless написав: В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет

Поясните вашу мысль. Поясните вашу мысль.

Мир неиделален. Киевсовет неидеален. Мер неидеален. Генплан неидеален. Нормы неидеальны. Построенные, строящиеся и запланированные проекты неидеальны. Коррупцию невозможно искоренить одним решением. Настроенный и проданный шлак фактически невозможно убрать и перестроить. Это реалии жизни.В этих реалиях, раз уж Патриотики и прочие Мордоры построены, это не значит, что нужно на все махнуть рукой, и строить их дальше, пусть все будет сплошной мордор, типа "Згорів сарай - гори і хата". И если кто-то правдами и неправдами вымутил участок, собирается его закатать в бетон и опять застроить муравейниками, но Киевсовет нашел способ, как это не допустить - это благо. Это не значит, что мер и Киевсовет вдруг стали оплотом добра, или что не надо стремиться выгнать оттуда лоббистов, но в нашей неидеальной реальности лучше тот ход событий, в результате которого допускается меньше вреда городу и жителям. В случае с Патриотикой на озерах - это ликвидация этого проекта.На аргументы "на такое жилье есть спрос" отвечу спрос будет на любое жилье. Дайте возможность снести все дореволюционные дома в историческом центре и застроить их панельками в 30 этажей - спрос будет. Дайте возможность выпилить все парки и поставить там фургоны или теплушки и продавать, как жилье - спрос будет. Купят все. И всегда найдутся те, кто оправдает это тем, что "вот де людей устраивает".Людям нужны рамки, без которых любой город превратится в трущобы посреди помойки. Это тоже объективная реальность - люди неидеальны, в своей массе недальновидны, несознательны, нерациональны.Если уже где-то начали возводить трущобы - это не означает, что нужно продолжать в том же духе. Если кто-то, пользуясь коррумпированностью и законодательными дырами, получил разрешение строить трущобы, но при этом кто-то, пусть даже пользуясь тем же самым, смог его оспорить - я буду в этом случае на стороне второго. Потому что в итоге город получит меньший ущерб, а не потому, что я этого второго идеализирую.Пояснил мысль?