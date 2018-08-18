Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Первый Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ... Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ... А вже магазинів там ...
а вы сколько уже в киеве живете? говорить о том шо озера на осокорках - никому не нужные заброшенные территории и шо убитая и заброшенная промка, на которой сейчас строится серебряная миля (без магазинов и инфраструктуры ), раньше выглядела лучше киевлянин ну никак не может место таких как вы в гетто поха - вот там вам самое оно и тока не надо рассказывать шо туда вас силой загоняет кличко вы ж кроме цены метра нифига не видите, а потом начинаете орать шо воняет, нет школ и пробки на южном мосту нафига таким как вы сажать деревья? вы ж их все равно своими машинами вытопчете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:паркоместа - тоже не нужны (не покупают)
Объясните, пожалуйста, как человек в теме: А в чём смысл покупки паркоместа стоимостью автомобиля и ежемесячных платежах, как за стоянку? Т.е. я давно наблюдал такое положение дел и не мог понять. Единственное обоснования строительства паркинга, для себя решил, что низкая себестоимость, минимальное обслуживание и оставляют как бонус. P.S. Речь идёт о спальных районах (например, Виноградарь). В центре ситуация другая и стрёмно бросать на улице за квартал машину стоимостью в 150 т.
Puente написав:Первый Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ... Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ... А вже магазинів там ...
Я теж вважаю що гнать тре поганою мітлою юдп тарян і кан.
смысл в том, шо место для парковки не входит в стоимость авто при покупке и шо за все нужно платить и если не хотите шоп "малые бегали между машинами"(с) и вообще шоп придомовая превратилась в бесплатную стихийную парковку - надо покупать паркоместа но вильнолюди ж "не лохи"(с) шоп платить за паркоместа и их обслуживание - поэтому их дети играют между машинами, да и сами они перед тем как попасть в подъезд вынуждены их обходить и вытирать собой их грязные бока но виноват в этом по прежнему кличко - а люди шо? люди ни при чем удивляюсь ващет шо такие элементарные вещи я объясняю взрослому человеку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Puente написав:Первый Ага - а зараз отой весь "квартал" від Олімпійського до Дружби народів офігітельно став красивим і гармонійним ... Увіткнуті ЖК ( самі по собі хороші - тут нема питань ) - дуже в підходящих місцях . І інфраструктура там , і дороги , і все останнє ... А вже магазинів там ...
а вы сколько уже в киеве живете? говорить о том шо озера на осокорках - никому не нужные заброшенные территории и шо убитая и заброшенная промка, на которой сейчас строится серебряная миля (без магазинов и инфраструктуры ), раньше выглядела лучше киевлянин ну никак не может место таких как вы в гетто поха - вот там вам самое оно и тока не надо рассказывать шо туда вас силой загоняет кличко вы ж кроме цены метра нифига не видите, а потом начинаете орать шо воняет, нет школ и пробки на южном мосту нафига таким как вы сажать деревья? вы ж их все равно своими машинами вытопчете
Ну-ну ... Якраз я вже точно довше в Києві живу , ніж практично будь-хто , хто тут спілкується ... А той район обживав з 1982 року починаючи ... Мама з сестрою там і зараз на Предславинській живуть ... Так що не треба мені свистіти . Що промзона там не потрібна - це справа одна , а що там роблять "елітні" забудовники - то вже зовсім інше ... Ну а про дерева - от Ви вже точно жодного дерева в Києві не виростили . А я на десятки можу рахувати ... Та й машину поки зручно було - тримав у паркінгі ( на 5 поверсі , до речі ) ...
Richi написав:Объясните, пожалуйста, как человек в теме: А в чём смысл покупки паркоместа стоимостью автомобиля и ежемесячных платежах, как за стоянку? Т.е. я давно наблюдал такое положение дел и не мог понять. Единственное обоснования строительства паркинга, для себя решил, что низкая себестоимость, минимальное обслуживание и оставляют как бонус.
Смысл крытого/подземного паркинга в том что не нужно машину откапывать от снега. Кроме того, если есть вход в паркинг с дома, то можно в кроссовках и легкой одежде зимой спокойно уехать на работу.
Yuri_T написав:пусть малые гуляют между машин на застроенном вавришем/микитасем участке, где раньше был сад.
малые гуляют там, где покупают/снимают жилье их родители голосуют тасскать гривной за круши, эврики и прочие патриотики и кристерграды времена совка, когда брали шо и где дают давно в прошлом теперь у людей есть выбор и мы прекрасно видим шо именно они выбирают расскажите жителю круши про воздух лесного и количество там садиков и школ - он лишь покрутит пальцем у виска у вас с логикой как то не очч
из отдельно взятой столицы, под названием Киев, логика давно свалила. вчера утром ехал за Борисполь около 9 утра, пробка на южном стояла до Харьковской. вечерами центр просто в десятках.
круши и эврики - это своя ниша, фильтр для переселенцев всех мастей. нам, слава Богу, там не жить. но гривной голосуют и за точечную застройку 30-ти этажными домами в местах, где больше 8 строить нельзя в принципе. где нет для этого условий. ни территориальных, ни сетевых, ни социальных. мало того, что долбаные местные гауди город ур** мнимыми архитектурными жемчужинами, так и для всех остальных создают адские условия.
наш город становится всё более не приспособлен для жизни. и никакими оушенами ситуацию не исправить. хочет строить условный вавриш красиво? кто против. только при чем здесь люди, не получающие после его стройки солнце в квартиры, например? чьи интересы первичны в городе? застройщиков и кормящейся рядом с ними пирамиды от мелкого спекулянта максика до мэра включительно или интересы территориальной громады?
Faceless написав:В случае Патриотики пусть уж лучше она так "вытирает", чем Аркада ж0пу вытрет
Поясните вашу мысль.
Мир неиделален. Киевсовет неидеален. Мер неидеален. Генплан неидеален. Нормы неидеальны. Построенные, строящиеся и запланированные проекты неидеальны. Коррупцию невозможно искоренить одним решением. Настроенный и проданный шлак фактически невозможно убрать и перестроить. Это реалии жизни. В этих реалиях, раз уж Патриотики и прочие Мордоры построены, это не значит, что нужно на все махнуть рукой, и строить их дальше, пусть все будет сплошной мордор, типа "Згорів сарай - гори і хата". И если кто-то правдами и неправдами вымутил участок, собирается его закатать в бетон и опять застроить муравейниками, но Киевсовет нашел способ, как это не допустить - это благо. Это не значит, что мер и Киевсовет вдруг стали оплотом добра, или что не надо стремиться выгнать оттуда лоббистов, но в нашей неидеальной реальности лучше тот ход событий, в результате которого допускается меньше вреда городу и жителям. В случае с Патриотикой на озерах - это ликвидация этого проекта.
На аргументы "на такое жилье есть спрос" отвечу спрос будет на любое жилье. Дайте возможность снести все дореволюционные дома в историческом центре и застроить их панельками в 30 этажей - спрос будет. Дайте возможность выпилить все парки и поставить там фургоны или теплушки и продавать, как жилье - спрос будет. Купят все. И всегда найдутся те, кто оправдает это тем, что "вот де людей устраивает". Людям нужны рамки, без которых любой город превратится в трущобы посреди помойки. Это тоже объективная реальность - люди неидеальны, в своей массе недальновидны, несознательны, нерациональны.
Если уже где-то начали возводить трущобы - это не означает, что нужно продолжать в том же духе. Если кто-то, пользуясь коррумпированностью и законодательными дырами, получил разрешение строить трущобы, но при этом кто-то, пусть даже пользуясь тем же самым, смог его оспорить - я буду в этом случае на стороне второго. Потому что в итоге город получит меньший ущерб, а не потому, что я этого второго идеализирую.
Puente написав:Ну-ну ... Якраз я вже точно довше в Києві живу , ніж практично будь-хто , хто тут спілкується ... А той район обживав з 1982 року починаючи ... Мама з сестрою там і зараз на Предславинській живуть ... Так що не треба мені свистіти . Що промзона там не потрібна - це справа одна , а що там роблять "елітні" забудовники - то вже зовсім інше ... Ну а про дерева - от Ви вже точно жодного дерева в Києві не виростили . А я на десятки можу рахувати ... Та й машину поки зручно було - тримав у паркінгі ( на 5 поверсі , до речі ) ...
я на предславинской родился в 69ом - это так, для справки да и деревьями посаженными мне тыкать не надо - и сам садил раньше и щас финансирую, но не в этом речь а вот ненависть "коренных" печерян из старых номенклатурных домов с приросшей по этому поводу к голове короной к новостроям мне давно знакома и понятна - есть у меня в них объекты и более мерзкого контингента, до сих пор считающего шо все им обязаны, я не знаю они прекрасно видят как выглядят их дома по сравнению с новостроями и ненавидят и их застройщиков и их жителей всеми фибрами души - обычная человеческая зависть когда слышу об "ур** новостроях, ур** облик города" предлагаю показать фото их собственного дома - ну шоп сравнить покажете фото дома, где живет ваша мама и сестра шоп мы смогли насладиться подлинным зодчеством? просим просим
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 лис, 2019 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.