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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2371237223732374>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:А Ви пропонуєте зробити - нічого - ще краще ...
Там реально щось будуть робити без будівництва ? Та нафіг воно кому треба ... Он тільки-тільки народ починає розуміти - що дерево мало посадити - його виростити треба - а це довго , постійно треба щось робити , та ще й вільний час свій витрачати ...

Навіть у закинутого пустиря принаймні є шанс стати чимость пристойним, парком, зеленою зоною, зоною відпочинку. У закатаного в бетон вже немає. Дерева на бетоні вже не посадиш і не виростиш, якби й знайшлися кошти. То ж навіть це вже достатня причина не допускати там те "будівництво", що збиралася робити Аркада.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям

https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... 4YTp192Xzg
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:09

кстати еще на тему "раньше было лучше"
спортивная площадь в 70е и сейчас



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:10

  барабашов написав:
  hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)

Это типа шутка такая была?
В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр?
И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?

Не знаю, насколько это "типа Тетриса". Но один из самых "модных" комплексов в городе. Цены 2800-3500 за квадрат (курс сейчас 3,85).
http://wislanetarasy2.pl/en/list-of-apartments/
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:19

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:
  hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)

Это типа шутка такая была?
В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр?
И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?

Не знаю, насколько это "типа Тетриса". Но один из самых "модных" комплексов в городе. Цены 2800-3500 за квадрат (курс сейчас 3,85).
http://wislanetarasy2.pl/en/list-of-apartments/


это *** похоже на тетрис? :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@50.0542859 ... 312!8i6656
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пшеки еще не научились строить подобное тетрису
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:24

  Gastarbaiter написав:
  барабашов написав:
  hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)

Это типа шутка такая была?
В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр?
И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?

Не знаю, насколько это "типа Тетриса". Но один из самых "модных" комплексов в городе. Цены 2800-3500 за квадрат (курс сейчас 3,85).
http://wislanetarasy2.pl/en/list-of-apartments/

Выглядит как цоколь Интергала возле Зверинецкого кладбища. Незачет. Сверху надо хотя бы 15 этажей надстроить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:26

  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28

  kivin написав:это *** похоже на тетрис? :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@50.0542859 ... 312!8i6656

А шо, вы видите принципиальные отличия? :mrgreen:
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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28

  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

У них меньше дурі в голові.
Тому вони не страждають багатоповерховими забудовами в 25-30 поверхів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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