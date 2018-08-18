Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:А Ви пропонуєте зробити - нічого - ще краще ... Там реально щось будуть робити без будівництва ? Та нафіг воно кому треба ... Он тільки-тільки народ починає розуміти - що дерево мало посадити - його виростити треба - а це довго , постійно треба щось робити , та ще й вільний час свій витрачати ...
Навіть у закинутого пустиря принаймні є шанс стати чимость пристойним, парком, зеленою зоною, зоною відпочинку. У закатаного в бетон вже немає. Дерева на бетоні вже не посадиш і не виростиш, якби й знайшлися кошти. То ж навіть це вже достатня причина не допускати там те "будівництво", що збиралася робити Аркада.
hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Это типа шутка такая была? В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр? И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?
hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Это типа шутка такая была? В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр? И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?
hume написав:Ну наконец таки здравые мысли на форуме. Ну какой рост может быть. Сраный центр уже практически 2куе квадрат в муравейниках, кто в здравом уме будет покупать центр Киева за два куе если Гастарбайтер говорит, что без проблем можно купить в кракове па 1700 готовое. Ещё поверю, что Запорожье выстоит, но тоже может просесть до 7-8 куе за квартиру. (Не на рабочих окраинах)
Это типа шутка такая была? В Кракове чо то типа Тетриса готовое в центре по 6000зл/метр? И если так просядет Запор до 8куе за трёху(сто эвро метр и не в дупе Кичкаса) то что у нас в еврейской столице будет - тоже цены как щас в ДНР?