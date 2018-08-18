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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2372237323742375>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:28

  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой. только электричетство. Соответственно себестоимость строительства в разы ниже.

вы можете себе представить Тетрис без отопления и горячей воды? :mrgreen:
kivin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

  kivin написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой. только электричетство. Соответственно себестоимость строительства в разы ниже.

вы можете себе представить Тетрис без отопления и горячей воды? :mrgreen:

Что вы бред тут пишете? Есть и городская ТЭЦ, и индивидуальные котельные в ЖК.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:36

или вот например - бессарабка и крутой спуск
посмотрите какую красоту застройщики испортили!

Зображення

кстати один из тех домов сохранился и поныне - крутой спуск 4, там сейчас пенсионныйфонд печерского района

зы: а вообще самое мерзкое, шо было построено в киеве - дома времен хруща и брежнева
вот они то как раз и изуродовали лицо города если не навсегда, то очень надолго
да и сталинки в большинстве своем выглядят как облезшие многоэтажные бараки
это как раз те дома, в которых живут самые ярые критики сегодняшних новостроев
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 лис, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:38

  galadriel написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:смотрю то, что соответствует моим "хотелкам". Хотел услышать мнение .......есть ли среди них с адекватной или низкой ценой

т.е. ваш бюджет 100куе?
это уже что-то

Прохожий, на ваш вопрос Serg-ik прямо не ответил, так что думаю, вряд ли у него есть озвученная сумма. Иначе он бы давно что-то себе купил и не е.ал бы моск тут всем на форуме.

я почти каждый день на форуме, но не круглосуточно
"хотелка"-это то, что нравится
От тех, кто понимает в соотношени цена/качество хотел услышать мнение по приведенным вариантам. Напомню : когда то с Фейслессом обсуждали можно ли что-то приличное взять на вторичке за 100 куе.( поскольку был такой сегмент у рыл) Снова вернулся к этой теме, как к маркеру.
Было там что-то стоящее?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:51

  kivin написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой. только электричетство. Соответственно себестоимость строительства в разы ниже.

вы можете себе представить Тетрис без отопления и горячей воды? :mrgreen:

Их сейчас украинцы только начали приучать к ножу с вилкой и туалетной бумаге.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:06

  kivin написав:надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой. только электричетство. Соответственно себестоимость строительства в разы ниже.
вы можете себе представить Тетрис без отопления и горячей воды? :mrgreen:

Кто сказал, шо нету? В той же Варшаве в 90% есть.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:11

  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям

Какой осенью? Осень уже заканчивается.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:24

  hxbbgaf написав:
  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям

Какой осенью? Осень уже заканчивается.

Статья не о чем. В одном месте текста -"цены растут" в другом
С учетом некоторой стабилизации гривны, продажи в сентябре несколько проседали по сравнению с осенью прошлых годов», — рассказали UBR.ua в Киевгорстрое.Лето и сентябрь 2019 года застройщики называют одним из самых провальных периодов на рынке недвижимости за последние годы.
Вырастут цены если будет стабильность..а если будет новый майдан то врядли...многие пересмотрят тогда свою жизненную позицию и потянутся в эмиграцию, и недвига здесь будет камнем в ногах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:28

  Gastarbaiter написав:
  kivin написав:надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой.

Что вы бред тут пишете? Есть и городская ТЭЦ, и индивидуальные котельные в ЖК.

ему можно. он тут много чего пишет.
из снов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:57

  Sanna написав:Вырастут цены если будет стабильность..а если будет новый майдан то врядли...многие пересмотрят тогда свою жизненную позицию и потянутся в эмиграцию, и недвига здесь будет камнем в ногах.

Для кого-то камнем, для кого-то стартовой площадкой - Космодромом "Восточный", как для Трибеки. Вопрос правильного тайминга - вовремя выйти не менее сложно, чем вовремя войти.
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