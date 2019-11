Додано: Вів 19 лис, 2019 13:36



посмотрите какую красоту застройщики испортили!







кстати один из тех домов сохранился и поныне - крутой спуск 4, там сейчас пенсионныйфонд печерского района



зы: а вообще самое мерзкое, шо было построено в киеве - дома времен хруща и брежнева

вот они то как раз и изуродовали лицо города если не навсегда, то очень надолго

да и сталинки в большинстве своем выглядят как облезшие многоэтажные бараки

