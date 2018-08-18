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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2373237423752376>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Не знаю, насколько это "типа Тетриса". Но один из самых "модных" комплексов в городе. Цены 2800-3500 за квадрат (курс сейчас 3,85).
http://wislanetarasy2.pl/en/list-of-apartments/

Выглядит как цоколь Интергала возле Зверинецкого кладбища. Незачет. Сверху надо хотя бы 15 этажей надстроить.


Кому і кобила невістка:-) кому і це відповідає тетрісу. Вікна є. Стіни є.

Флая цоколь 37 тут за 100 + куе.:-)

Буде дешевшати!

Зи. Гастрабайтер мабуть вже поверх купив, адже при краковських зп це як за цигарками.Зображення



Заздрю:-(

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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:10

  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям

https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... mi-3888380

Похоже на паническую истерику.
Все указанные доводы - против дорожая.
Но почему-то вывод в итоге - БУИТ.ТОКА.ДАРАЖАТЬ

Похоже на ситуацию, когда вокруг пожар - но погорельцы надеются на спасение
Или на пикирующий самолёт, по пассажиры надеются на магическое спасение, и "буит.тока.даражать" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:16

  Sanna написав:
  hxbbgaf написав:
  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям

Какой осенью? Осень уже заканчивается.

Статья не о чем. В одном месте текста -"цены растут" в другом
С учетом некоторой стабилизации гривны, продажи в сентябре несколько проседали по сравнению с осенью прошлых годов», — рассказали UBR.ua в Киевгорстрое.Лето и сентябрь 2019 года застройщики называют одним из самых провальных периодов на рынке недвижимости за последние годы.
Вырастут цены если будет стабильность..а если будет новый майдан то врядли...многие пересмотрят тогда свою жизненную позицию и потянутся в эмиграцию, и недвига здесь будет камнем в ногах.

1. Будет "стабильность" - "буит даражать"
2. Будет майдан, и нестабильность - "буит даражать", т.к. все ринутся спасаться в "защитном активе" :lol:
3. Доллар дорожает - застройщики умножают ценники. "Доллар подорожал же!"
4. Доллар дешевеет - застройщики заряжают ценники - "битон - гривневый актив жи!"
5. См. п.1-4
6. PROFIT!!!!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 19 лис, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:19

  Вкладчик1234 написав:1. Будет "стабильность" - "буит даражать"
2. Будет майдан, и нестабильность - "буит даражать", т.к. все ринутся спасаться в "защитном активе" :lol:
3. См. п.1-2
4. PROFIT!!!!

Мне тоже очень обидно, что я ничего не успел купить для спекуляции/под аренду.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:26

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Будет "стабильность" - "буит даражать"
2. Будет майдан, и нестабильность - "буит даражать", т.к. все ринутся спасаться в "защитном активе" :lol:
3. См. п.1-2
4. PROFIT!!!!

Мне тоже очень обидно, что я ничего не успел купить для спекуляции/под аренду.

Никогда не поздно. Буит.тока.даражать жи :)


Купите сейчас - позже продадите дороже. Беспроигрышный вариант.
Можно даже в ипотеку - поселите квартирантов - они Вам её выплатят :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:35

  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... 4YTp192Xzg

Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:35

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Будет "стабильность" - "буит даражать"
2. Будет майдан, и нестабильность - "буит даражать", т.к. все ринутся спасаться в "защитном активе" :lol:
3. См. п.1-2
4. PROFIT!!!!

Мне тоже очень обидно, что я ничего не успел купить для спекуляции/под аренду.

Никогда не поздно. Буит.тока.даражать жи :)


Купите сейчас - позже продадите дороже. Беспроигрышный вариант

Сейчас для меня уже везде слишком дорого. Профит уже не так очевиден. Хотя в сторону Uniti нет-нет да и смотрю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:41

  Richi написав:
  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... 4YTp192Xzg

Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs

Конечно будет интересно, на рынке РФ-ЖН.
В Украине тоже начали работать через эскроу-счета, или по-прежнему "по мутным схемам с черным налом"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:42

  kivin написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

надо учесть что у пшеков нет центрального отопления, нет центрального снабжения горячей водой. только электричетство. Соответственно себестоимость строительства в разы ниже.

вы можете себе представить Тетрис без отопления и горячей воды? :mrgreen:

Дополнительная труба с горячей водой и отоплением в разы увеличивает стоимость строительства?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45

  Вкладчик1234 написав:
  Richi написав:
  kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukr ... 4YTp192Xzg

Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs

Конечно будет интересно, на рынке РФ-ЖН.
В Украине тоже начали работать через эскроу-счета, или по-прежнему "по мутным схемам с черным налом"?

Я не настолько в теме, но рассказывает словно о Украине - всё так же.
Richi
 
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