Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:В Украине осенью существенно подорожают квартиры. Их продадут по новым условиям
Какой осенью? Осень уже заканчивается.
Статья не о чем. В одном месте текста -"цены растут" в другом
С учетом некоторой стабилизации гривны, продажи в сентябре несколько проседали по сравнению с осенью прошлых годов», — рассказали UBR.ua в Киевгорстрое.Лето и сентябрь 2019 года застройщики называют одним из самых провальных периодов на рынке недвижимости за последние годы.
Вырастут цены если будет стабильность..а если будет новый майдан то врядли...многие пересмотрят тогда свою жизненную позицию и потянутся в эмиграцию, и недвига здесь будет камнем в ногах.
1. Будет "стабильность" - "буит даражать" 2. Будет майдан, и нестабильность - "буит даражать", т.к. все ринутся спасаться в "защитном активе" 3. Доллар дорожает - застройщики умножают ценники. "Доллар подорожал же!" 4. Доллар дешевеет - застройщики заряжают ценники - "битон - гривневый актив жи!" 5. См. п.1-4 6. PROFIT!!!!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 19 лис, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно. https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs
Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно. https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs
Конечно будет интересно, на рынке РФ-ЖН. В Украине тоже начали работать через эскроу-счета, или по-прежнему "по мутным схемам с черным налом"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Для тех, кто не может понять, почему спрос падает, а цены растут - объясняет на пальцах о причинах и последствиях. Я, например, не мог понять, почему разница в цене между котлованом и сдачей через 3 года - существенно сократилась и пр. Возможно кому-то будет интересно. https://www.youtube.com/watch?v=XBB4osuYHRs
Конечно будет интересно, на рынке РФ-ЖН. В Украине тоже начали работать через эскроу-счета, или по-прежнему "по мутным схемам с черным налом"?
Я не настолько в теме, но рассказывает словно о Украине - всё так же.