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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2373237423752376

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:03

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:пшеки еще не научились строить подобное тетрису

100%. У них нет таких высоких кранов.

У них меньше дурі в голові.
Тому вони не страждають багатоповерховими забудовами в 25-30 поверхів.

Важко сказати так зразу - все-таки це з менталітетом якось пов"язане напевно ( хай хтось сформулює інакше ) .
Подивіться для прикладу на Південну Корею - яке там будують ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:10

  airmax78 написав:Странно, самую мрачную застройку в городе организуют Паливода, ДБК4, КГС, Интергал и т.п. Но отгребают от вас Вавриш, который строит самые красивые и человечные дома в Киеве и Клычко, который борется с Патриотикой на озерах. Л - логика.

Если место для детского сада то без разницы какую туда воткнут многоэтажку.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:12

  kingkongovets написав:покажете фото дома, где живет ваша мама и сестра шоп мы смогли насладиться подлинным зодчеством?
просим просим

Ну які будинки в СРСР будували - і так всім зрозуміло . Але втулені монстри на тій же Предславинській від Щорса до Лабораторного - нічого не прикрашають ніде . А гуртожток колишній СБУ розвалили на Лабораторному провулку - чи так притулений і стоїть ?
Якщо вже про архітектуру говорити - то треба було починати на початку 90-х і все обмежувати по-максимуму . І не втуляти що попало ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:26

  kingkongovets написав:кстати еще на тему "раньше было лучше"
спортивная площадь в 70е и сейчас



Зображення

Очень красиво было
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой комплекс больше всего подородал в процентах за год?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
airmax78
 
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