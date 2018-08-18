Важко сказати так зразу - все-таки це з менталітетом якось пов"язане напевно ( хай хтось сформулює інакше ) .
Подивіться для прикладу на Південну Корею - яке там будують ...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:03
Важко сказати так зразу - все-таки це з менталітетом якось пов"язане напевно ( хай хтось сформулює інакше ) .
Подивіться для прикладу на Південну Корею - яке там будують ...
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:10
Если место для детского сада то без разницы какую туда воткнут многоэтажку.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:12
Ну які будинки в СРСР будували - і так всім зрозуміло . Але втулені монстри на тій же Предславинській від Щорса до Лабораторного - нічого не прикрашають ніде . А гуртожток колишній СБУ розвалили на Лабораторному провулку - чи так притулений і стоїть ?
Якщо вже про архітектуру говорити - то треба було починати на початку 90-х і все обмежувати по-максимуму . І не втуляти що попало ...
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:26
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