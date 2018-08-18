Важко сказати так зразу - все-таки це з менталітетом якось пов"язане напевно ( хай хтось сформулює інакше ) .
Подивіться для прикладу на Південну Корею - яке там будують ...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:03
Важко сказати так зразу - все-таки це з менталітетом якось пов"язане напевно ( хай хтось сформулює інакше ) .
Подивіться для прикладу на Південну Корею - яке там будують ...
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:10
Если место для детского сада то без разницы какую туда воткнут многоэтажку.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:12
Ну які будинки в СРСР будували - і так всім зрозуміло . Але втулені монстри на тій же Предславинській від Щорса до Лабораторного - нічого не прикрашають ніде . А гуртожток колишній СБУ розвалили на Лабораторному провулку - чи так притулений і стоїть ?
Якщо вже про архітектуру говорити - то треба було починати на початку 90-х і все обмежувати по-максимуму . І не втуляти що попало ...
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:26
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какой комплекс больше всего подородал в процентах за год?
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря:
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:36
Сільськогосподарські комплекси по розведенню свиней та курей.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лис, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:37
Я не писал, что это соответствует Тетрису. Но объекты подобного уровня в наших ипенях просто не найти. Такой шик только в Киеве и Дубае строят. Ну может в Москве еще. Вот и приходится во всяком убожестве жить. Но у Тетриса есть один существенный минус: вот выходишь ты такой из парадного - а там Киев.
ПС. Наверное, легче смотреть на труселя соседей из дома напротив, зная, что они куплены в том же бутике, что и ваши?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 19 лис, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:51
Південна Корея - гірська країна. Там мало землі, придатної для будівництва.
Тому, можливо, й клепають небошкряби в 30 поверхів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
cлава Б-гу не донецк
кстати напомните каким боком вы имеете отношение к КРЖН?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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