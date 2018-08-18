Додано: Вів 19 лис, 2019 16:37

Первый написав: Кому і кобила невістка:-) кому і це відповідає тетрісу. Вікна є. Стіни є.



Флая цоколь 37 тут за 100 + куе.



Буде дешевшати!



Зи. Гастрабайтер мабуть вже поверх купив, адже при краковських зп це як за цигарками.

Кому і кобила невістка:-) кому і це відповідає тетрісу. Вікна є. Стіни є.Флая цоколь 37 тут за 100 + куе.Буде дешевшати!Зи. Гастрабайтер мабуть вже поверх купив, адже при краковських зп це як за цигарками.

Я не писал, что это соответствует Тетрису. Но объекты подобного уровня в наших ипенях просто не найти. Такой шик только в Киеве и Дубае строят. Ну может в Москве еще. Вот и приходится во всяком убожестве жить. Но у Тетриса есть один существенный минус: вот выходишь ты такой из парадного - а там Киев.ПС. Наверное, легче смотреть на труселя соседей из дома напротив, зная, что они куплены в том же бутике, что и ваши?