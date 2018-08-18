Первый написав:
Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має.
Зи.
Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані.
Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?
Всім процвітання!
Сколько стоят 37 квадратов однухи в Тетрисе? 130 тыс.?
И не перекручивайте слова, я четко написал
Gastarbaiter написав:
Не знаю, насколько это "типа Тетриса".
В моем примере есть:
- лобби с рецепцией (возможно даже с губастой киевлянкой, но это не точно)
- винный погреб и сигарный клуб
- детская комната и детская площадка снаружи
- консьерж-сервис
- многофункциональный зал
- спортзал
- бассейн, сауна
- охрана, контроль доступа, видеомониторинг (но это все даже в шлаке есть)
- подземный гараж, колясочная, велосипедная, автомойка, зарядка для электромобилей
- медицинский кабинет, спа и косметолог, парикмахерская, магазины, аптека, цветочный магазин, ясли, садик, школа игры на скрипке
- беседки, фонтаны.
В 5 минутах ходьбы большой ТРЦ. А выходя из дома попадаешь на уютную набережную: кораблики плавают, люди гуляют, птички поют.
Так вот расскажите: что такого уникального есть в Тетрисе, что позволяет ему заряжать цену на уровне Кракова?
ПС. Я на этот объект не замахиваюсь, доход семьи не позволяет. Если бы жена работала, то можно было бы и посмотреть. 2 офисных планктонины, поднапрягшись, могли бы и потянуть.