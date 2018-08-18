Додано: Вів 19 лис, 2019 17:40

Первый написав: Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має.

Зи.

Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані.

Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?







Всім процвітання! Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має.Зи.Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані.Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?Всім процвітання!

Gastarbaiter написав: Не знаю, насколько это "типа Тетриса". Не знаю, насколько это "типа Тетриса".

Сколько стоят 37 квадратов однухи в Тетрисе? 130 тыс.?И не перекручивайте слова, я четко написалВ моем примере есть:- лобби с рецепцией (возможно даже с губастой киевлянкой, но это не точно)- винный погреб и сигарный клуб- детская комната и детская площадка снаружи- консьерж-сервис- многофункциональный зал- спортзал- бассейн, сауна- охрана, контроль доступа, видеомониторинг (но это все даже в шлаке есть)- подземный гараж, колясочная, велосипедная, автомойка, зарядка для электромобилей- медицинский кабинет, спа и косметолог, парикмахерская, магазины, аптека, цветочный магазин, ясли, садик, школа игры на скрипке- беседки, фонтаны.В 5 минутах ходьбы большой ТРЦ. А выходя из дома попадаешь на уютную набережную: кораблики плавают, люди гуляют, птички поют.Так вот расскажите: что такого уникального есть в Тетрисе, что позволяет ему заряжать цену на уровне Кракова?ПС. Я на этот объект не замахиваюсь, доход семьи не позволяет. Если бы жена работала, то можно было бы и посмотреть. 2 офисных планктонины, поднапрягшись, могли бы и потянуть.