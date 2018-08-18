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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2374237523762377

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:06

  airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.

Вже аж так сильно не треба ... Якраз ось це - реально парк . Для того щоб там травичка росла стільки сил вклали ...
А пустирі давні з озерами на місці старих кар"єрів ? А оті всі дачні Осокорки - це що ?
А правий берег навпроти притримують на майбутнє ? Для своїх ?
Якби лівобережного Києва взагалі не було - всім би було набагато краще ... А якби не ріс так сильно - то тим більше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Первый написав:Кому і кобила невістка:-) кому і це відповідає тетрісу. Вікна є. Стіни є.

Флая цоколь 37 тут за 100 + куе.:-)

Буде дешевшати!

Зи. Гастрабайтер мабуть вже поверх купив, адже при краковських зп це як за цигарками.
Зображення

Я не писал, что это соответствует Тетрису. Но объекты подобного уровня в наших ипенях просто не найти. Такой шик только в Киеве и Дубае строят. Ну может в Москве еще. Вот и приходится во всяком убожестве жить. Но у Тетриса есть один существенный минус: вот выходишь ты такой из парадного - а там Киев.

ПС. Наверное, легче смотреть на труселя соседей из дома напротив, зная, что они куплены в том же бутике, что и ваши?
Зображення


Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має.
Зи.
Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані.
Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?



Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:09

  Puente написав:
  airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.

Вже аж так сильно не треба ... Якраз ось це - реально парк . Для того щоб там травичка росла стільки сил вклали ...
А пустирі давні з озерами на місці старих кар"єрів ? А оті всі дачні Осокорки - це що ?
А правий берег навпроти притримують на майбутнє ? Для своїх ?
Якби лівобережного Києва взагалі не було - всім би було набагато краще ... А якби не ріс так сильно - то тим більше ...

Ха-ха)))
Укро-бидло-еліта не здатна навіть в столиці набудувати достатню кількість мостів черз Дніпро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:40

  Первый написав:Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має.
Зи.
Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані.
Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?



Всім процвітання!

Сколько стоят 37 квадратов однухи в Тетрисе? 130 тыс.?
И не перекручивайте слова, я четко написал
  Gastarbaiter написав:Не знаю, насколько это "типа Тетриса".


В моем примере есть:
- лобби с рецепцией (возможно даже с губастой киевлянкой, но это не точно)
- винный погреб и сигарный клуб
- детская комната и детская площадка снаружи
- консьерж-сервис
- многофункциональный зал
- спортзал
- бассейн, сауна
- охрана, контроль доступа, видеомониторинг (но это все даже в шлаке есть)
- подземный гараж, колясочная, велосипедная, автомойка, зарядка для электромобилей
- медицинский кабинет, спа и косметолог, парикмахерская, магазины, аптека, цветочный магазин, ясли, садик, школа игры на скрипке
- беседки, фонтаны.
В 5 минутах ходьбы большой ТРЦ. А выходя из дома попадаешь на уютную набережную: кораблики плавают, люди гуляют, птички поют.

Так вот расскажите: что такого уникального есть в Тетрисе, что позволяет ему заряжать цену на уровне Кракова?

ПС. Я на этот объект не замахиваюсь, доход семьи не позволяет. Если бы жена работала, то можно было бы и посмотреть. 2 офисных планктонины, поднапрягшись, могли бы и потянуть.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:03

  Faceless написав:[
Пояснил мысль?

Ничего себе модератор разошёлся :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:10

  Puente написав:
  kingkongovets написав:покажете фото дома, где живет ваша мама и сестра шоп мы смогли насладиться подлинным зодчеством?
просим просим

Ну які будинки в СРСР будували - і так всім зрозуміло . Але втулені монстри на тій же Предславинській від Щорса до Лабораторного - нічого не прикрашають ніде . А гуртожток колишній СБУ розвалили на Лабораторному провулку - чи так притулений і стоїть ?
Якщо вже про архітектуру говорити - то треба було починати на початку 90-х і все обмежувати по-максимуму . І не втуляти що попало ...


блаблабла в пользу бедных
так есть фото дома?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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