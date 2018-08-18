Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
Вже аж так сильно не треба ... Якраз ось це - реально парк . Для того щоб там травичка росла стільки сил вклали ... А пустирі давні з озерами на місці старих кар"єрів ? А оті всі дачні Осокорки - це що ? А правий берег навпроти притримують на майбутнє ? Для своїх ? Якби лівобережного Києва взагалі не було - всім би було набагато краще ... А якби не ріс так сильно - то тим більше ...
Первый написав:Кому і кобила невістка:-) кому і це відповідає тетрісу. Вікна є. Стіни є.
Флая цоколь 37 тут за 100 + куе.
Буде дешевшати!
Зи. Гастрабайтер мабуть вже поверх купив, адже при краковських зп це як за цигарками.
Я не писал, что это соответствует Тетрису. Но объекты подобного уровня в наших ипенях просто не найти. Такой шик только в Киеве и Дубае строят. Ну может в Москве еще. Вот и приходится во всяком убожестве жить. Но у Тетриса есть один существенный минус: вот выходишь ты такой из парадного - а там Киев.
ПС. Наверное, легче смотреть на труселя соседей из дома напротив, зная, что они куплены в том же бутике, что и ваши?
Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має. Зи. Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані. Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?
airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
Вже аж так сильно не треба ... Якраз ось це - реально парк . Для того щоб там травичка росла стільки сил вклали ... А пустирі давні з озерами на місці старих кар"єрів ? А оті всі дачні Осокорки - це що ? А правий берег навпроти притримують на майбутнє ? Для своїх ? Якби лівобережного Києва взагалі не було - всім би було набагато краще ... А якби не ріс так сильно - то тим більше ...
Ха-ха))) Укро-бидло-еліта не здатна навіть в столиці набудувати достатню кількість мостів черз Дніпро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Первый написав:Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має. Зи. Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані. Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?
Всім процвітання!
Сколько стоят 37 квадратов однухи в Тетрисе? 130 тыс.? И не перекручивайте слова, я четко написал
Gastarbaiter написав:Не знаю, насколько это "типа Тетриса".
В моем примере есть: - лобби с рецепцией (возможно даже с губастой киевлянкой, но это не точно) - винный погреб и сигарный клуб - детская комната и детская площадка снаружи - консьерж-сервис - многофункциональный зал - спортзал - бассейн, сауна - охрана, контроль доступа, видеомониторинг (но это все даже в шлаке есть) - подземный гараж, колясочная, велосипедная, автомойка, зарядка для электромобилей - медицинский кабинет, спа и косметолог, парикмахерская, магазины, аптека, цветочный магазин, ясли, садик, школа игры на скрипке - беседки, фонтаны. В 5 минутах ходьбы большой ТРЦ. А выходя из дома попадаешь на уютную набережную: кораблики плавают, люди гуляют, птички поют.
Так вот расскажите: что такого уникального есть в Тетрисе, что позволяет ему заряжать цену на уровне Кракова?
ПС. Я на этот объект не замахиваюсь, доход семьи не позволяет. Если бы жена работала, то можно было бы и посмотреть. 2 офисных планктонины, поднапрягшись, могли бы и потянуть.
kingkongovets написав:покажете фото дома, где живет ваша мама и сестра шоп мы смогли насладиться подлинным зодчеством? просим просим
Ну які будинки в СРСР будували - і так всім зрозуміло . Але втулені монстри на тій же Предславинській від Щорса до Лабораторного - нічого не прикрашають ніде . А гуртожток колишній СБУ розвалили на Лабораторному провулку - чи так притулений і стоїть ? Якщо вже про архітектуру говорити - то треба було починати на початку 90-х і все обмежувати по-максимуму . І не втуляти що попало ...
блаблабла в пользу бедных так есть фото дома?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Та ладно. Ви навели будинок в якому однуха 37 квадратів на 0 поверсі коштує більше 100 куе. Ще й фотку проводили що різниці між Тетрісом і цим будинком не має. Зи. Всі знають, що в польщі всі як кіт в сметані. Діліться, скільки поверхів у ньому викупили?
Всім процвітання!
Сколько стоят 37 квадратов однухи в Тетрисе? 130 тыс.? И не перекручивайте слова, я четко написал
Gastarbaiter написав:Не знаю, насколько это "типа Тетриса".
Gastarbaiter написав: В моем примере есть: - лобби с рецепцией (возможно даже с губастой киевлянкой, но это не точно) - винный погреб и сигарный клуб - детская комната и детская площадка снаружи - консьерж-сервис - многофункциональный зал - спортзал - бассейн, сауна - охрана, контроль доступа, видеомониторинг (но это все даже в шлаке есть) - подземный гараж, колясочная, велосипедная, автомойка, зарядка для электромобилей - медицинский кабинет, спа и косметолог, парикмахерская, магазины, аптека, цветочный магазин, ясли, садик, школа игры на скрипке - беседки, фонтаны. В 5 минутах ходьбы большой ТРЦ. А выходя из дома попадаешь на уютную набережную: кораблики плавают, люди гуляют, птички поют.
Так вот расскажите: что такого уникального есть в Тетрисе, что позволяет ему заряжать цену на уровне Кракова?
ПС. Я на этот объект не замахиваюсь, доход семьи не позволяет. Если бы жена работала, то можно было бы и посмотреть. 2 офисных планктонины, поднапрягшись, могли бы и потянуть.
Хз. По списку опцій джилі краще більшості комплектацій мерса. В реальності ... Ну самі розумієте:-) хоча й не факт.
Не можу порівняти, тим більше по трьом цеглинам і монноліту.
Скільки коштує в тетрісі 37 кв? Ніскільки. Таких немає. Мінімальна 48.
Airnb показує оренду в комплексі із школою гри на скрипці в 4 рази дешевше ніж в Тетрісі.
Як думаєте, чи не дорого па 3800 уе за квадрат хз чого в кракові з видом в польські труселя і здачею по 25 дол за квартиру в день? А 99 квадратів на 10 поверсі за 516 куе... Шо за ціни? Зи. Не вірю шо офісний планктон не може дозволити собі будь яку хату в кракові. Не обманюйте. Виїжджаємо! Всім процвітання!
kingkongovets написав:кстати еще на тему "раньше было лучше" спортивная площадь в 70е и сейчас
Очень красиво было
вы этого не помните и не жили тогда а я жил поверьте - тогда было хуже
Хм. То есть, если бы эта площадь дотянула до современности, ты бы предпочел застроить ее вот этим блестящей хренью? Так это можно сделать сейчас на оболони, в горбачихе, "на озерах". Согласись, столица же станет лучше, если берега реки и озер застроить стекляшками?