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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2375237623772378

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:35

  Первый написав:Як думаєте, чи не дорого па 3800 уе за квадрат хз чого в кракові з видом в польські труселя і здачею по 25 дол за квартиру в день? А 99 квадратів на 10 поверсі за 516 куе... Шо за ціни?
Зи. Не вірю шо офісний планктон не може дозволити собі будь яку хату в кракові. Не обманюйте. Виїжджаємо!
Всім процвітання!

Думаю, что не дороже тетрисовских 3500 за квадрат с видом в дом через дорогу.
516 куе за 99 квадратов - согласен, дороговато. Хотя, смотря куда вид.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 26.02.18
Подякував: 265 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:54

  Gastarbaiter написав:
  Первый написав:Як думаєте, чи не дорого па 3800 уе за квадрат хз чого в кракові з видом в польські труселя і здачею по 25 дол за квартиру в день? А 99 квадратів на 10 поверсі за 516 куе... Шо за ціни?
Зи. Не вірю шо офісний планктон не може дозволити собі будь яку хату в кракові. Не обманюйте. Виїжджаємо!
Всім процвітання!

Думаю, что не дороже тетрисовских 3500 за квадрат с видом в дом через дорогу.
516 куе за 99 квадратов - согласен, дороговато. Хотя, смотря куда вид.

Краков овер 5 куе за квадрат :shock: ? Надеюсь с очень хорошим ремонтом?
airmax78
 
Повідомлень: 32592
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Подякували: 3761 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:03

  airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.


Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.
Понаехал
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Повідомлень: 3537
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:23

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru
При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.


Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.

Это правый берег - что правда, то правда и памятник Шевченку там не очень далеко. Район явно просится к застройке чем-то хорошим, для людей.
airmax78
 
Повідомлень: 32592
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:25

  airmax78 написав:Краков овер 5 куе за квадрат :shock: ? Надеюсь с очень хорошим ремонтом?

Ну так видовая же. С террасой. Окна на реку, замок. Наверное, и горы видно будет. С перспективой сделать х2 в течении 10-15 лет. Макс, подумайте хорошо! Зачем вам тот Тетрис? Лучше пить утренний кофе с видом на горы, чем с видом на разнокалиберные высотки Киева.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 26.02.18
Подякував: 265 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:46

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.

Это правый берег - что правда, то правда и памятник Шевченку там не очень далеко. Район явно просится к застройке чем-то хорошим, для людей.

Это левый берег. Не расстраивыайся :)
Я, к стати, скоро там буду- в посольство зайду.
Понаехал
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Повідомлень: 3537
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:54

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:
  Понаехал написав:Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.

Это правый берег - что правда, то правда и памятник Шевченку там не очень далеко. Район явно просится к застройке чем-то хорошим, для людей.

Это левый берег. Не расстраивыайся :)
Я, к стати, скоро там буду- в посольство зайду.

Я его считаю правым по аналогии с Киевом. Потому что на географическом правом там какая-то промка, кладбище и сплошной частный сектор.
airmax78
 
Повідомлень: 32592
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
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