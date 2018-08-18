Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Як думаєте, чи не дорого па 3800 уе за квадрат хз чого в кракові з видом в польські труселя і здачею по 25 дол за квартиру в день? А 99 квадратів на 10 поверсі за 516 куе... Шо за ціни? Зи. Не вірю шо офісний планктон не може дозволити собі будь яку хату в кракові. Не обманюйте. Виїжджаємо! Всім процвітання!
Думаю, что не дороже тетрисовских 3500 за квадрат с видом в дом через дорогу. 516 куе за 99 квадратов - согласен, дороговато. Хотя, смотря куда вид.
Первый написав:Як думаєте, чи не дорого па 3800 уе за квадрат хз чого в кракові з видом в польські труселя і здачею по 25 дол за квартиру в день? А 99 квадратів на 10 поверсі за 516 куе... Шо за ціни? Зи. Не вірю шо офісний планктон не може дозволити собі будь яку хату в кракові. Не обманюйте. Виїжджаємо! Всім процвітання!
Думаю, что не дороже тетрисовских 3500 за квадрат с видом в дом через дорогу. 516 куе за 99 квадратов - согласен, дороговато. Хотя, смотря куда вид.
Краков овер 5 куе за квадрат ? Надеюсь с очень хорошим ремонтом?
airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.
airmax78 написав:Страшно, конечно, подумать, что будет, когда Оркада наконец-то доберется до застройки вот этого гигантского пустыря: https://www.google.com/maps/@38.8913016 ... 6656?hl=ru При том что людям здесь реально нужны недорогие квартиры, а вот этовсе - никому не нужно.
Там около часа пешком до памятниука Шевченку(на против кабака Пивной Барон). Из-за иэтого и дорого. В Киеве также.
Это правый берег - что правда, то правда и памятник Шевченку там не очень далеко. Район явно просится к застройке чем-то хорошим, для людей.
airmax78 написав:Краков овер 5 куе за квадрат ? Надеюсь с очень хорошим ремонтом?
Ну так видовая же. С террасой. Окна на реку, замок. Наверное, и горы видно будет. С перспективой сделать х2 в течении 10-15 лет. Макс, подумайте хорошо! Зачем вам тот Тетрис? Лучше пить утренний кофе с видом на горы, чем с видом на разнокалиберные высотки Киева.
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.