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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:09
LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания
Локейшн таки хороший.
Территория с постройкой второй очереди вполне просторная - свой парк и т.д.
Нет коммерческих помещений - не будут шастать посторонние (для мизантропов хорошо).
Стиль МОП сдержанный, не "Пшонка-стайл".
Впечатление что качествено сделано и нет ощущения что пытались экономить на мелочах.
Мест в паркинге хоть как-то хватает, их чуть больше чем квартир. Хотя лучше было бы еще больше раза в 1.5.
Если смотреть конкурентов - то кого?
Тарьян Тауэрз, Линден, Сигнатура недостроены.
Бульвар фонтанов - смотришь и там все хуже (на территорию ходят все кто хочет потому что коммерция, внутри все грустно - пару лавочек и убогая детская площадка и да, фонтан есть).
Чикаго - там паркомест меньше чем по пол места на квартиру и прямо возле шумной дороги.
Бусов Хилл - локация в ипенях Печерска и там пробки будут постоянно.
Новопечерские Липки - уровень чуть пониже хотя есть свои плюсы.
Централ Парк - локация хуже и нет территории и нет бассейна с барбекю.
Вот и получается что Тетрис не идеальный, но у других ЖК еще больше недостатков.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:31
UA написав: airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:32
LordEmerald написав: airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)
Да, но для этого придется снести хрущ и построить на его месте Тетрис-3.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:42
Немного статистики.
Естественный прирост населения Киева. Данные январь-август.
Год - Рожденные / умершие / прирост
2014 - 22944 / 19643 / 3301
2015 - 23249 / 20475 / 2774
2016 - 24073 / 20230 / 3843
2017 - 23328 / 20449 / 2879
2018 - 23129 / 21095 / 2034
2019 - 21740 / 22207 / -467
Міграційний рух населення у січні-серпні.
Год - Прибытие / Выбывание / Прирост,сокращение.
2014 - 22356 / 25986 / -3630
2015 - 19949 / 22328 / -2379
2016 -- 9746 / 12017 / -2271
2017 - 17754 / 18306 / -552
2018 - 28296 / 27321 / 975
2019 - 31195 / 29171 / 2024
Численность наявне населення на 1 сентября
2013 - 2843990
2014 - 2868373 (+24383)
2015 - 2888369 (+19996)
2016 - 2908141 (+19772)
2017 - 2928087 (+19946)
2018 - 2937531 (+9444)
2019 - 2952376 (+14845)
Такое впечатление что статистику подкрутили.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:45
zzzzzz написав:
Немного статистики.
Такое впечатление что статистику подкрутили.
По траффику не скажешь.
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airmax78
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:58
airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 23:00
zzzzzz написав:airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.
америка и б\у европа.
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Andrew_
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Додано: Вів 19 лис, 2019 23:05
Andrew_ написав: zzzzzz написав:airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.
америка и б\у европа.
Ага, в октябре 75% первчиных регистраций это б/у
Октябрьские продажи новых авто в Украине установили рекорд года. Что покупали
Украине зарегистрировано около 27 тысяч подержанных легковых машин, что стало самым высоким показателем 2019 года, за исключением первых трех месяцев.
По сравнению с прошлогодним октябрьским показателем регистрации автомобильного секонд-хенда выросли в 2,3 раза, пишет "Укравтопром".
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