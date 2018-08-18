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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:03
airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:31
UA написав: airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:32
LordEmerald написав: airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)
Да, но для этого придется снести хрущ и построить на его месте Тетрис-3.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 22:42
Gastarbaiter написав: Первый написав:
Думаю, что не дороже тетрисовских 3500 за квадрат с видом в дом через дорогу.
516 куе за 99 квадратов - согласен, дороговато. Хотя, смотря куда вид.
Что вам тот вид? Отъедьте от Киева и там в селах такие виды, что этот за пол ляма отдыхает. И все почти на шару. А иногда и на шару.
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