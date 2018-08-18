Додано: Вів 19 лис, 2019 22:09

LordEmerald написав: Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания

Локейшн таки хороший.Территория с постройкой второй очереди вполне просторная - свой парк и т.д.Нет коммерческих помещений - не будут шастать посторонние (для мизантропов хорошо).Стиль МОП сдержанный, не "Пшонка-стайл".Впечатление что качествено сделано и нет ощущения что пытались экономить на мелочах.Мест в паркинге хоть как-то хватает, их чуть больше чем квартир. Хотя лучше было бы еще больше раза в 1.5.Если смотреть конкурентов - то кого?Тарьян Тауэрз, Линден, Сигнатура недостроены.Бульвар фонтанов - смотришь и там все хуже (на территорию ходят все кто хочет потому что коммерция, внутри все грустно - пару лавочек и убогая детская площадка и да, фонтан есть).Чикаго - там паркомест меньше чем по пол места на квартиру и прямо возле шумной дороги.Бусов Хилл - локация в ипенях Печерска и там пробки будут постоянно.Новопечерские Липки - уровень чуть пониже хотя есть свои плюсы.Централ Парк - локация хуже и нет территории и нет бассейна с барбекю.Вот и получается что Тетрис не идеальный, но у других ЖК еще больше недостатков.