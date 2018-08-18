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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2376237723782379

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания

Локейшн таки хороший.
Территория с постройкой второй очереди вполне просторная - свой парк и т.д.
Нет коммерческих помещений - не будут шастать посторонние (для мизантропов хорошо).
Стиль МОП сдержанный, не "Пшонка-стайл".
Впечатление что качествено сделано и нет ощущения что пытались экономить на мелочах.
Мест в паркинге хоть как-то хватает, их чуть больше чем квартир. Хотя лучше было бы еще больше раза в 1.5.
Если смотреть конкурентов - то кого?
Тарьян Тауэрз, Линден, Сигнатура недостроены.
Бульвар фонтанов - смотришь и там все хуже (на территорию ходят все кто хочет потому что коммерция, внутри все грустно - пару лавочек и убогая детская площадка и да, фонтан есть).
Чикаго - там паркомест меньше чем по пол места на квартиру и прямо возле шумной дороги.
Бусов Хилл - локация в ипенях Печерска и там пробки будут постоянно.
Новопечерские Липки - уровень чуть пониже хотя есть свои плюсы.
Централ Парк - локация хуже и нет территории и нет бассейна с барбекю.
Вот и получается что Тетрис не идеальный, но у других ЖК еще больше недостатков.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24

  airmax78 написав:Я его считаю правым по аналогии с Киевом. Потому что на географическом правом там какая-то промка, кладбище и сплошной частный сектор.

Там Арлинтон отстроили новый центр не плохой. Года 2 назад был - не плохо. Так что не все так однозначно :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:31

  UA написав:
  airmax78 написав:
  LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.

Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

От Вы там жили? :D
Не спорьте о вкусе устриц...

Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:32

  LordEmerald написав:
  airmax78 написав:
  LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.

Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)

Да, но для этого придется снести хрущ и построить на его месте Тетрис-3.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:42

Немного статистики.

Естественный прирост населения Киева. Данные январь-август.
Год - Рожденные / умершие / прирост
2014 - 22944 / 19643 / 3301
2015 - 23249 / 20475 / 2774
2016 - 24073 / 20230 / 3843
2017 - 23328 / 20449 / 2879
2018 - 23129 / 21095 / 2034
2019 - 21740 / 22207 / -467

Міграційний рух населення у січні-серпні.
Год - Прибытие / Выбывание / Прирост,сокращение.
2014 - 22356 / 25986 / -3630
2015 - 19949 / 22328 / -2379
2016 -- 9746 / 12017 / -2271
2017 - 17754 / 18306 / -552
2018 - 28296 / 27321 / 975
2019 - 31195 / 29171 / 2024


Численность наявне населення на 1 сентября
2013 - 2843990
2014 - 2868373 (+24383)
2015 - 2888369 (+19996)
2016 - 2908141 (+19772)
2017 - 2928087 (+19946)
2018 - 2937531 (+9444)
2019 - 2952376 (+14845)


Такое впечатление что статистику подкрутили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:45

  zzzzzz написав:Немного статистики.

Такое впечатление что статистику подкрутили.

По траффику не скажешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:58

airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:00

  zzzzzz написав:airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.

америка и б\у европа.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:05

  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А вы обратите внимание на взрывной рост первичных регистраций автомобилей.

америка и б\у европа.


Ага, в октябре 75% первчиных регистраций это б/у

Октябрьские продажи новых авто в Украине установили рекорд года. Что покупали
Украине зарегистрировано около 27 тысяч подержанных легковых машин, что стало самым высоким показателем 2019 года, за исключением первых трех месяцев.

По сравнению с прошлогодним октябрьским показателем регистрации автомобильного секонд-хенда выросли в 2,3 раза, пишет "Укравтопром".
Живите своим умом!
zzzzzz
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