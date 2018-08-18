барабашов написав:Всё таки интересно какие наши гастеры покупают в Кракау 100 метров за 520куе и это ж 100% без ремонта и ещё 100-130 готовь если хочешь чуствовать себя не Мухом, а реальным беженцем от шеколадного террора, думаю с такими лишими деньгами и у нас можно неплохо на дно залечь и без депозитов.
Есть ли у кого из киевлян на ветке примеры покупки чего то знакомыми/партнёрами за полляма минимум(поздний Ющ в пролёте, тогда пёрло)для себя и не этажа в Г9а, или тем более под аренду(???накуа) бизнеса/элитки и был ли с той аренды/пенсфонда какой выхлоп?
Конечно НЕ коммерческая недвига.
Я прям чувствую ваше желание кому-то что-то доказать. Понять бы еще: кому и что?