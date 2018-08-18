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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2377237823792380

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:02

  барабашов написав:Всё таки интересно какие наши гастеры покупают в Кракау 100 метров за 520куе и это ж 100% без ремонта и ещё 100-130 готовь если хочешь чуствовать себя не Мухом, а реальным беженцем от шеколадного террора, думаю с такими лишими деньгами и у нас можно неплохо на дно залечь и без депозитов.
Есть ли у кого из киевлян на ветке примеры покупки чего то знакомыми/партнёрами за полляма минимум(поздний Ющ в пролёте, тогда пёрло)для себя и не этажа в Г9а, или тем более под аренду(???накуа) бизнеса/элитки и был ли с той аренды/пенсфонда какой выхлоп?
Конечно НЕ коммерческая недвига.

Я прям чувствую ваше желание кому-то что-то доказать. Понять бы еще: кому и что?
Gastarbaiter
 
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