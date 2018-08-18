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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 лис, 2019 03:02
барабашов написав:
Всё таки интересно какие наши гастеры покупают в Кракау 100 метров за 520куе и это ж 100% без ремонта и ещё 100-130 готовь если хочешь чуствовать себя не Мухом, а реальным беженцем от шеколадного террора, думаю с такими лишими деньгами и у нас можно неплохо на дно залечь и без депозитов.
Есть ли у кого из киевлян на ветке примеры покупки чего то знакомыми/партнёрами за полляма минимум(поздний Ющ в пролёте, тогда пёрло)для себя и не этажа в Г9а, или тем более под аренду(???накуа) бизнеса/элитки и был ли с той аренды/пенсфонда какой выхлоп?
Конечно НЕ коммерческая недвига.
Я прям чувствую ваше желание кому-то что-то доказать. Понять бы еще: кому и что?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:36
foxluck написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания
Локейшн таки хороший.
Территория с постройкой второй очереди вполне просторная - свой парк и т.д.
Нет коммерческих помещений - не будут шастать посторонние (для мизантропов хорошо).
Стиль МОП сдержанный, не "Пшонка-стайл".
Впечатление что качествено сделано и нет ощущения что пытались экономить на мелочах.
Мест в паркинге хоть как-то хватает, их чуть больше чем квартир. Хотя лучше было бы еще больше раза в 1.5.
Если смотреть конкурентов - то кого?
Тарьян Тауэрз, Линден, Сигнатура недостроены.
Бульвар фонтанов - смотришь и там все хуже (на территорию ходят все кто хочет потому что коммерция, внутри все грустно - пару лавочек и убогая детская площадка и да, фонтан есть).
Чикаго - там паркомест меньше чем по пол места на квартиру и прямо возле шумной дороги.
Бусов Хилл - локация в ипенях Печерска и там пробки будут постоянно.
Новопечерские Липки - уровень чуть пониже хотя есть свои плюсы.
Централ Парк - локация хуже и нет территории и нет бассейна с барбекю.
Вот и получается что Тетрис не идеальный, но у других ЖК еще больше недостатков.
Спорно:-)
Но таке.
Я б сказав він +- серед перелічених.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:39
LordEmerald написав: airmax78 написав: LordEmerald написав:
Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)
Чи стане інвалідка мерседесом е класу, якщо туди втиснуть замість чорноробочого топ менеджера іноземної компанії? Думаю ні.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 20 лис, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:55
UA написав: airmax78 написав:
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
никто не живёт, но втирают рылы зачетно.
зы. за городские деньги даже Федорова переделали, убрали кирпич. дабы мажористым жителям тетриса 2 можно было, повернув направо, вниз спускаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:16
Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:25
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
На думку багатьох в Києві взагалі немає людей.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:34
Первый написав:
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
На думку багатьох в Києві взагалі немає людей.
Всім процвітання!
До чого тут це ... Про форум мова йде ...
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:37
Puente написав:
Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Радянська "вторинка" і українські будівлі 2000-х - вже давно не в тренді)))
Тут в основному (мабуть) спілкуються прокурори, успішні ріелтори, чиновники)))
Всі херої-мультимільйонери, всі в орденах)))
Дерева тут ніхто не вирощує, лише рубають.
Типова укро-бидло-еліта.
Немає на неї Гітлера чи Сталіна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:55
Puente написав:
Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Тоже давно это заметил. Ветку, которую стартовали революционеры, оккупировали жирные коты.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:58
airmax78 написав:
Тоже давно это заметил. Ветку, которую стартовали революционеры, оккупировали жирные коты.
+ фантазеры и мечтатели
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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