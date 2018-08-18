RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2378237923802381>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:02

  барабашов написав:Всё таки интересно какие наши гастеры покупают в Кракау 100 метров за 520куе и это ж 100% без ремонта и ещё 100-130 готовь если хочешь чуствовать себя не Мухом, а реальным беженцем от шеколадного террора, думаю с такими лишими деньгами и у нас можно неплохо на дно залечь и без депозитов.
Есть ли у кого из киевлян на ветке примеры покупки чего то знакомыми/партнёрами за полляма минимум(поздний Ющ в пролёте, тогда пёрло)для себя и не этажа в Г9а, или тем более под аренду(???накуа) бизнеса/элитки и был ли с той аренды/пенсфонда какой выхлоп?
Конечно НЕ коммерческая недвига.

Я прям чувствую ваше желание кому-то что-то доказать. Понять бы еще: кому и что?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 26.02.18
Подякував: 265 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:
  LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания

Локейшн таки хороший.
Территория с постройкой второй очереди вполне просторная - свой парк и т.д.
Нет коммерческих помещений - не будут шастать посторонние (для мизантропов хорошо).
Стиль МОП сдержанный, не "Пшонка-стайл".
Впечатление что качествено сделано и нет ощущения что пытались экономить на мелочах.
Мест в паркинге хоть как-то хватает, их чуть больше чем квартир. Хотя лучше было бы еще больше раза в 1.5.
Если смотреть конкурентов - то кого?
Тарьян Тауэрз, Линден, Сигнатура недостроены.
Бульвар фонтанов - смотришь и там все хуже (на территорию ходят все кто хочет потому что коммерция, внутри все грустно - пару лавочек и убогая детская площадка и да, фонтан есть).
Чикаго - там паркомест меньше чем по пол места на квартиру и прямо возле шумной дороги.
Бусов Хилл - локация в ипенях Печерска и там пробки будут постоянно.
Новопечерские Липки - уровень чуть пониже хотя есть свои плюсы.
Централ Парк - локация хуже и нет территории и нет бассейна с барбекю.
Вот и получается что Тетрис не идеальный, но у других ЖК еще больше недостатков.


Спорно:-)
Но таке.
Я б сказав він +- серед перелічених.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14909
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

LordEmerald написав:
  airmax78 написав:
  LordEmerald написав:Я вообще не пойму что народ в этом тетрисе нашел? Локейшн и подсветка? + крыша с деревьями? Территория с гулькин хрен, террас приличных нет, вид колхозный, в глазах рябит. Чудо архитетурной мысли, блин... Я не говорю что там все плохо, обычное среднее жилье по внешним признакам, уж точно не пример для подражания.

Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

Так если хрущ нуворишами заселить там атмосфера не хуже будет)
Чи стане інвалідка мерседесом е класу, якщо туди втиснуть замість чорноробочого топ менеджера іноземної компанії? Думаю ні.


Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Сер 20 лис, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14909
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:55

  UA написав:
  airmax78 написав:Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

От Вы там жили? :D
Не спорьте о вкусе устриц...

никто не живёт, но втирают рылы зачетно.
зы. за городские деньги даже Федорова переделали, убрали кирпич. дабы мажористым жителям тетриса 2 можно было, повернув направо, вниз спускаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14240
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 4097 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Puente
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...


На думку багатьох в Києві взагалі немає людей.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14909
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:34

  Первый написав:
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...


На думку багатьох в Києві взагалі немає людей.



Всім процвітання!

До чого тут це ... Про форум мова йде ...
Puente
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:37

  Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...

Радянська "вторинка" і українські будівлі 2000-х - вже давно не в тренді)))
Тут в основному (мабуть) спілкуються прокурори, успішні ріелтори, чиновники)))
Всі херої-мультимільйонери, всі в орденах))) :mrgreen:

Дерева тут ніхто не вирощує, лише рубають.
Типова укро-бидло-еліта. :roll:
Немає на неї Гітлера чи Сталіна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20707
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:55

  Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...

Тоже давно это заметил. Ветку, которую стартовали революционеры, оккупировали жирные коты.
airmax78
 
Повідомлень: 32597
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:58

  airmax78 написав:Тоже давно это заметил. Ветку, которую стартовали революционеры, оккупировали жирные коты.


+ фантазеры и мечтатели
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 05.06.16
Подякував: 625 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2378237923802381>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LordEmerald і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1713, 1714, 1715
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17149 2699510
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 02:16
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14162)
20.11.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.