RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2379238023812382>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:08

Многабукав, но интересно:

Константин Богатов написав:Кейс про коммунальное жилье в Берлине.

Текст немного длинный, не про котиков, но будет интересен всем, кто как то сопричастен к вопросам взаимоотношений государство-город-ЖЭК-житель. Выводы в конце будут.

Главная новость для меня - жилые дома серийного советского строительства в Берлине принадлежат коммунальным компаниям, вышедшим из ЖЭКов, а люди в них лишь арендуют жилье. Разумеется, речь идет о бывших «хрущовках» и «панельках», которых в городе около 25% от общего жилого фонда.

Итак, в Берлине 3,4 млн людей и 1,9 млн квартир, они сами себя называют «город одиноких людей» (это, кстати, очень интересная и грустная, но отдельная история). На одного человека приходится в среднем 37 м2 жилья, что достаточно много по мировым меркам.

75% жилья находится в частных руках, 16% владеет муниципалитет, а 9% кооперативы (тоже отдельная история).
75% жилья в городе сдается в аренду, треть из них Коммунальными компаниями.

Как это произошло и когда.
После падения Берлинской стены в 1990 году за 10 дней октября был принят Закон и проведена передача жилья по линии государство-муниципалитет-КП. Идея принадлежала западным немцам, которые четко представляли себе, что такое «эффективный собственник» и почему восточные немцы к этому не готовы.

Они сразу сформулировали 4 принципа превращения советского прошлого в западные стандарты жилья:
1 Сначала санация потом приватизация
2 Санация важнее новой застройки
3 Санация проводится без отселения жильцов
4 Пилотные проекты как пропаганда санации и получения опыта

ГЛАВНОЕ --- НЕ ПОЙДЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ «ЖИЛЬЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ОНИ НЕ ПОТЕРЯЛИ ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЫМ ФОНДОМ. Все, кто хоть как-то сталкивался с проблемой «объединиться с соседями вокруг ремонта подъезда», меня поймут.

(жильем промышленного строительства они называют серийные дома советских времен)

И даже при этом им было ох как не просто.
Первые пять лет они вели переговоры, подготовку и отдельные пилотные проекты. Первые большие проекты санации начались в 1996 году.
В разных районах города были разные приоритеты и скорости. В одних начинали с наиболее старых и сложных домов, в другом дома были примерно одинаковые и они старались равномерно двигаться, чтобы каждый дом почувствовал заботу. Потом перешли на работу микрокварталами. Был составлен график и каждый дом знал, когда у него начнут и закончат.
Но люди из конца очереди конечно были недовольны, тогда было продано часть фонда частным инвесторам (продавали домами!), за эти деньги ускоряли свою санацию, и частные фонды тоже быстро сделали свои дома. Таким образом увеличили общий темп и снизили финансовую нагрузку.

Попутно рассказали венгерский кейс
Был в Венгрии момент, когда пенсионеры, ранее приватизировавшие квартиры, отказались участвовать в санации и блокировали работы по дому. Тогда им государство предложило выкупить жильё назад, повысило пенсию и прогарантировало пожизненное проживание в этой квартире. Выбора не дали – или участие в санации, или выкуп квартир. Это решило проблему и у государства появился свой фонд соц.жилья.

Сейчас в Берлине 6 коммунальных компаний от 29.000 до 67.000 квартир в каждом. Все они принадлежат муниципалитету, который делегирует в НС по два человека от департаментов финансов и строительства. Также в НС есть представители работников и внешние эксперты, всего 9-11 человек

Внимательно ознакомился с районом на 50.000 квартир и 100.000 жителей. Это самый восточный район города, и он был самый тяжелый в своих стартовых условиях. К сегодняшнему дню все дома прошли санацию и реконструкцию, это заняло больше 20 лет.

С проблемами старого жилья справились, но возникла новая - дефицит доступного жилья. Причин несколько, и демографическая, и мигрантская, и переезд людей в столицу с регионов. Рассматривают под строительство каждый свободный участок, ищут варианты, но без ущерба для уровня жизни людей.

Показали новый дом на 165 квартир (смотрите фото - полная себестоимость строительства с внутренней отделкой около 1.800 евро м2).

Половина жилья в этом доме пойдёт в программу «социального» жилья. Социальное сдается по 6.5 евро м2, обычное по 10 евро м2 (без коммуналки, т.н. холодная аренда). Что важно - социальные и обычные квартиры абсолютно одинаковые по своему качеству и площади, это просто квартиры с пониженным уровнем аренды. «Социальность» определяется уровнем дохода, есть минимальный доход ниже которого человек обращается с просьбой о понижении аренды. Как только доходы семьи возрастают, они переходят на полную оплату.

Финансовый отчет коммунальной компании за 2016 год (пишу и плачу):
2.077 млн евро - балансовая стоимость активов размером 3.1 млн м2 (не рыночная, рыночная в несколько раз выше!!)
262 млн евро - поступления от аренды в год (без энергоносителей и воды)
35 млн евро – ремонты фонда
27 млн евро - оплата труда работников
31 млн евро – прибыль (я снова заплакал)
150 млн евро примерно - на финансирование нового строительства (свой первый взнос на кредитование нового дома и погашения тела и процентов по прошлым кредитам 1,5-3%)
Куда делись оставшиеся 20 млн евро директор объяснить не смог и тут я понял, что коммунальные предприятия они и в Германии коммунальные :)

Грубо средняя аренда 262 млн евро на 3,1 млн м2 за 12 месяцев = 7 евро м2.
Квартира 60 м2 без коммуналки 420 евро в месяц. В принципе киевская цена ...
По факту средняя по жилью не такая, поскольку есть места общего пользования с одной стороны, есть коммерческие помещения с другой, но в целом математика такая.

Было еще много чего интересного, но пора перейти к выводам. Пишу исключительно свое мнение, тапками прошу бросать аккуратно:

1. Точечная приватизация что квартир, что земли по клаптикам ничего хорошего нам не принесла. Кстати немец по поводу приватизации квартир четко сказал, что, по их мнению, она ущемила бы права тех, кто жил на тот момент в частном доме.
2. Никогда государство Украина не вытащит на себе проблемы жилого фонда без участия собственников.
3. Без объединения собственников и создания единого центра принятия решений что-либо решать с домом невозможно.
4. Нужно категорически ужесточать законодательство, сводя к минимуму вариативность «а я не буду в этом участвовать» или «у меня нет на это денег». Нет денег или желания, продавай квартиру, переезжай в дом попроще, но общий процесс останавливать нельзя. Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

Вот как-то так. Отчет о первом дне командировке депутата Киевсовета сдал (поставьте хоть смайлик, кто дочитал …).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 987&type=3
Santehnik
 
Повідомлень: 213
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

LordEmerald написав:
  Первый написав:Чи стане інвалідка мерседесом е класу, якщо туди втиснуть замість чорноробочого топ менеджера іноземної компанії? Думаю ні.


Всім процвітання!

Ну ответ был об атмосфере. Допускаю, что если в чистую инвалидку посадить расфуфыренную надухаренную губастую барышню, то не все так плохо там будет с атмосферой. Если же мы говорим о качестве материалов салона, мощности двигателя и т.д. то атмосфера тут не при чем. Я не спорю о качестве Тетриса, банально не знаю, внутри не был. Но внешне он не производит впечатления идеального городского жилья, который можно ставить в пример. А это тоже немаловажно.


. Чи впливають якісні матеріали, дизайн, потужність двигуна на атмосферу в салоні авто? Однозначно впливають. Потужний двигун викликає захоплення, м'яка шкіра з мошонки білого носорога...


Идеальное городское жилье...

Я в нього не вірю.
Я вірю в те, що у різні періоди життя до місця проживання різні вимоги і різна спроможність їх оплатити.

Пробуйте протягом життя різні варіанти, які зручні і найбільше наближені до ідеалу саме Вам.







Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14910
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17

  LordEmerald написав:
  Первый написав:Чи стане інвалідка мерседесом е класу, якщо туди втиснуть замість чорноробочого топ менеджера іноземної компанії? Думаю ні.


Всім процвітання!

Ну ответ был об атмосфере. Допускаю, что если в чистую инвалидку посадить расфуфыренную надухаренную губастую барышню, то не все так плохо там будет с атмосферой. Если же мы говорим о качестве материалов салона, мощности двигателя и т.д. то атмосфера тут не при чем. Я не спорю о качестве Тетриса, банально не знаю, внутри не был. Но внешне он не производит впечатления идеального городского жилья, который можно ставить в пример. А это тоже немаловажно.

Это ключевое. Я очень советую вам зайти туда. Вы сразу все поймете.
airmax78
 
Повідомлень: 32600
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это ключевое. Я очень советую вам зайти туда. Вы сразу все поймете.

А вы были в лобби Афтографа? Можете его сравнить с Тетрисом?
Santehnik
 
Повідомлень: 213
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:21

  Santehnik написав:4. Нужно категорически ужесточать законодательство, сводя к минимуму вариативность «а я не буду в этом участвовать» или «у меня нет на это денег». Нет денег или желания, продавай квартиру, переезжай в дом попроще, но общий процесс останавливать нельзя. Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

Вот как-то так. Отчет о первом дне командировке депутата Киевсовета сдал (поставьте хоть смайлик, кто дочитал …).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 987&type=3

В принципе, в законе об ОСМД все это уже есть. Осталось этим нормам заработать и сделать, наконец, возможным судиться с неплательщиками, накладывая арест на квартиру и обращая на нее взыскание. Пока этого не будет - какие бы законы не принимались - ничего работать не будет. Слишком много у нас Берестецких.
airmax78
 
Повідомлень: 32600
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:27

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Это ключевое. Я очень советую вам зайти туда. Вы сразу все поймете.

А вы были в лобби Афтографа? Можете его сравнить с Тетрисом?

Автограф неплох, но сильно по-проще. В Тетрисе, я бы сказал, даже слишком шикарный МОП. Но там не только в МОПе отличие с Автографом. Атмосфера другая. Заходишь в МОП Автографа: какие-то люди шастают, строители в робах туда-сюда. Заходишь в МОП Тетриса... играет ненавязчивый лаунж, в воздухе запах дорогого ароматизатора, запах кофе... Покой и умиротворение. Ни одного рабочего - просто потому что Никонов думает головой и рабочим в МОП ход просто закрыт. В Автографе, без подземного паркинга и с двумя лифтами на дом, конечно, такое в принципе невозможно. Поэтому Автограф - это Автограф (безотносительно к локейшену), хотя и очень неплохой дом. А Тетрис - это Тетрис.
airmax78
 
Повідомлень: 32600
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:36

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Тоже давно это заметил. Ветку, которую стартовали революционеры, оккупировали жирные коты.


+ фантазеры и мечтатели

Всё как в "Собачьем сердце". В плане что происходит после допустим 8-10 лет революции "За всё хорошее против всего плохого".
Швондеры правят бал и требуют чтоб профессор отдал библиотеку и столовую.
А потом они забравшись с ногами на профессорский диван захотят ему выделить отдельные аппарты за полярным кругом.
Какой народ - такой и приход(с)
барабашов
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 16.06.15
Подякував: 147 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:45

На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
artlife
 
Повідомлень: 71
З нами з: 07.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:47

  Santehnik написав:Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21045
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:53

  hxbbgaf написав:
  Santehnik написав:Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?

И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 04.03.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2379238023812382>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1714, 1715, 1716
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17151 2699682
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 12:30
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185264
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.