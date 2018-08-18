скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:57
скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неужели вчерашние носки в углу лежат и Лего на полу разбросан?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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