Додано: Сер 20 лис, 2019 11:57

stm написав: И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух. И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.



скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный

а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственныйа пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.