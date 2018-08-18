Додано: Сер 20 лис, 2019 12:36

kingkongovets написав: stm написав: И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух. И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.



скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный

а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственныйа пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать

Трезвомыслящий состоятельный крот продаст это овно и купит там где всё прозрачно и с соседями можно договориться об ОСББ(или оно уже есть много лет),а бедный и практичный сдаст своё овно в совкофонде и сдёрнет на работу туда где платят больше чем здесь Хбаффу к примеруСередины Кинг нема, народ у нас такой что твоё "трезвомыслящий, практичный и ответственный" к нему на более чем половину не относитсяДа и зачем самому горы воротить, когда их обойти можно или назад уйти