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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:57

  stm написав:И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.


скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.

Неужели вчерашние носки в углу лежат и Лего на полу разбросан?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:36

  kingkongovets написав:
  stm написав:И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.


скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать

Трезвомыслящий состоятельный крот продаст это овно и купит там где всё прозрачно и с соседями можно договориться об ОСББ(или оно уже есть много лет),
а бедный и практичный сдаст своё овно в совкофонде и сдёрнет на работу туда где платят больше чем здесь Хбаффу к примеру
Середины Кинг нема, народ у нас такой что твоё "трезвомыслящий, практичный и ответственный" к нему на более чем половину не относится
Да и зачем самому горы воротить, когда их обойти можно или назад уйти
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.

Неужели вчерашние носки в углу лежат и Лего на полу разбросан?

"Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease."(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:02

  Frant написав:Радянська "вторинка" і українські будівлі 2000-х - вже давно не в тренді)))
...

Почему-то если вспоминают старый жилищный фонд то сразу хрущи. Но ведь после них были и БПС, КТ и 480-12У которые уже не тесные как хрущевки.
А чем дом серийных проэктов 96, 134, КП 80х-90х, а тем более АППС-люкс или монолит 00х значительно уступает новостроям? Вертикальной системой отопления?
Но ведь в новостроевских ОСМД навязывают кучу других обязательных платных услуг, в результате чего в сегменте однушек-двушек средний чек по коммуналке ниже чаще таки в старом фонде.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease

В гробу что ли?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:10

  stm написав:вый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.

600 человек, среди которых много пенсионеров, алкашей, наркоманов и т.д., как предлагаете их всех уговаривать создавать ОСББ и кто потом за них будет платить коммуналку?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:14

  hxbbgaf написав:
  stm написав:вый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.

600 человек, среди которых много пенсионеров, алкашей, наркоманов и т.д., как предлагаете их всех уговаривать создавать ОСББ и кто потом за них будет платить коммуналку?

В новостроях этих категорий меньше, но долги за коммуналку высокие. Многие не платят, потому что недовольны качеством услуг. "Начните работать, тогда заплатим"
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:600 человек, среди которых много пенсионеров, алкашей, наркоманов и т.д., как предлагаете их всех уговаривать создавать ОСББ

Наркоманам дать дозу, алкоголикам-200 грамм, пенсионерам 3 кило гречки. И в момент эйфории от полученного дать на подпись нужную бумагу. Вместо счетов от КП появятся счета от ОСББ и даже если они платить не станут, хуже, чем есть, не будет. Зато деньги, уплаченные сознательными жителями, будут под контролем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  stm написав:вый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.

600 человек, среди которых много пенсионеров, алкашей, наркоманов и т.д., как предлагаете их всех уговаривать создавать ОСББ и кто потом за них будет платить коммуналку?
Або ти змінюєш їх, або вони змінюють тебе.
Ти з сусідами експлуатуеш будинок.
Експлуатуй. Вчись.
Не можеш - продавай. Купляв там де зможеш.


Всім процвітання!
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