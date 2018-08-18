скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:57
скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный
а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неужели вчерашние носки в углу лежат и Лего на полу разбросан?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:36
Трезвомыслящий состоятельный крот продаст это овно и купит там где всё прозрачно и с соседями можно договориться об ОСББ(или оно уже есть много лет),
а бедный и практичный сдаст своё овно в совкофонде и сдёрнет на работу туда где платят больше чем здесь Хбаффу к примеру
Середины Кинг нема, народ у нас такой что твоё "трезвомыслящий, практичный и ответственный" к нему на более чем половину не относится
Да и зачем самому горы воротить, когда их обойти можно или назад уйти
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:51
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:02
Почему-то если вспоминают старый жилищный фонд то сразу хрущи. Но ведь после них были и БПС, КТ и 480-12У которые уже не тесные как хрущевки.
А чем дом серийных проэктов 96, 134, КП 80х-90х, а тем более АППС-люкс или монолит 00х значительно уступает новостроям? Вертикальной системой отопления?
Но ведь в новостроевских ОСМД навязывают кучу других обязательных платных услуг, в результате чего в сегменте однушек-двушек средний чек по коммуналке ниже чаще таки в старом фонде.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:10
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:14
В новостроях этих категорий меньше, но долги за коммуналку высокие. Многие не платят, потому что недовольны качеством услуг. "Начните работать, тогда заплатим"
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наркоманам дать дозу, алкоголикам-200 грамм, пенсионерам 3 кило гречки. И в момент эйфории от полученного дать на подпись нужную бумагу. Вместо счетов от КП появятся счета от ОСББ и даже если они платить не станут, хуже, чем есть, не будет. Зато деньги, уплаченные сознательными жителями, будут под контролем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Або ти змінюєш їх, або вони змінюють тебе.
Ти з сусідами експлуатуеш будинок.
Експлуатуй. Вчись.
Не можеш - продавай. Купляв там де зможеш.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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