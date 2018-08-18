Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.
artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.
Думаете, причина та же? Ранее свалившие и вернувшиеся евреи опять сваливают?
artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
"Продавці житла в Києві не дочекалися зміцнення долара, яке прогнозували на осінь. Кількість угод у вересні-листопаді скоротилося на 10−15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року"
"Це стало поганою новиною для покупців. Більшість з них зберігають накопичення у валюті, тому купувати квартиру в новобудові економ-класу стає невигідно. Якщо при курсі 24 грн за долар, за $10 тис. можна отримати 240 тис. грн, то при курсі в 28 грн — вже 280 тис. грн. Іншими словами, квартири подорожчали в доларовому еквіваленті."
Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net. «З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Треба тільки правильну плату відпрацювати . Встановили 50 грн - все одно їздять - тоді 100 грн - не поменшало . 200 грн в день - мінімальна зарплата за робочий місяць ... Місцевим - безкоштовний абонемент . Будуть продавати за пів ціни ...