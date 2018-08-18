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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

speedsx написав:
  hxbbgaf написав:
  stm написав:вый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.

600 человек, среди которых много пенсионеров, алкашей, наркоманов и т.д., как предлагаете их всех уговаривать создавать ОСББ и кто потом за них будет платить коммуналку?

В новостроях этих категорий меньше, но долги за коммуналку высокие. Многие не платят, потому что недовольны качеством услуг. "Начните работать, тогда заплатим"
Ні. Не платять тому що можна не платити.
Не знаю жодного, хто не платить рік за електроенергію Чи газ.:-) і продовжує їх використовувати.


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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:24

  artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.

Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:34

  Vadim V написав:
  artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.

Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.


Думаете, причина та же? Ранее свалившие и вернувшиеся евреи опять сваливают? :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:46

  artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.


"Продавці житла в Києві не дочекалися зміцнення долара, яке прогнозували на осінь. Кількість угод у вересні-листопаді скоротилося на 10−15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року"

"Це стало поганою новиною для покупців. Більшість з них зберігають накопичення у валюті, тому купувати квартиру в новобудові економ-класу стає невигідно. Якщо при курсі 24 грн за долар, за $10 тис. можна отримати 240 тис. грн, то при курсі в 28 грн — вже 280 тис. грн. Іншими словами, квартири подорожчали в доларовому еквіваленті."

https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... puyut.html
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:59

  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!

Треба тільки правильну плату відпрацювати . Встановили 50 грн - все одно їздять - тоді 100 грн - не поменшало . 200 грн в день - мінімальна зарплата за робочий місяць ... Місцевим - безкоштовний абонемент . Будуть продавати за пів ціни ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:03

  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!

Та перегородили бы все дороги в центр ФБСками , сразу несколько проблем решились, машин не было бы и дороги не надо ремонтировать.
Vadim V
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