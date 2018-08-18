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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2381238223832384>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:59

  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!

Треба тільки правильну плату відпрацювати . Встановили 50 грн - все одно їздять - тоді 100 грн - не поменшало . 200 грн в день - мінімальна зарплата за робочий місяць ... Місцевим - безкоштовний абонемент . Будуть продавати за пів ціни ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:03

  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!

Та перегородили бы все дороги в центр ФБСками , сразу несколько проблем решились, машин не было бы и дороги не надо ремонтировать.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:18

  Vadim V написав:Та перегородили бы все дороги в центр ФБСками , сразу несколько проблем решились, машин не было бы и дороги не надо ремонтировать.

На Подоле уже запущен пилотный проект.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:19

  artlife написав:
  Vadim V написав:
  artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.

Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.


Думаете, причина та же? Ранее свалившие и вернувшиеся евреи опять сваливают? :)

Круговорот евреев на КРЖН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:24

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

От Вы там жили? :D
Не спорьте о вкусе устриц...

Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.

Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:30

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:От Вы там жили? :D
Не спорьте о вкусе устриц...

Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.

Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали? :mrgreen:

Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны. Я думаю о том, что если окончу академию Geberit и получу квалификацию сантехника, то можно было бы отправить им свое резюме на позицию сантехника.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:33

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  Vadim V написав:Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.


Думаете, причина та же? Ранее свалившие и вернувшиеся евреи опять сваливают? :)

Круговорот евреев на КРЖН.

UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.

От Вы там жили? :D
Не спорьте о вкусе устриц...

Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.

Мне очень знакомо Ваше чувство. Когда-то я после сильной усталости шел с больной ногой 30 км пешком и боролся со сном, в который проваливался на ходу, и единственным желанием - присесть и отдохнуть хоть пару минут, чтобы не заснуть и не замерзнуть. И когда вдали увидел огни города, подумал "ну вот я и дома".
Востаннє редагувалось artlife в Сер 20 лис, 2019 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:38

  airmax78 написав:
  UA написав:Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали? :mrgreen:

Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны....

Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
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