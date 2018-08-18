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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:55
Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:59
Первый написав:
Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Треба тільки правильну плату відпрацювати . Встановили 50 грн - все одно їздять - тоді 100 грн - не поменшало . 200 грн в день - мінімальна зарплата за робочий місяць ... Місцевим - безкоштовний абонемент . Будуть продавати за пів ціни ...
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Puente
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:03
Первый написав:
Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Та перегородили бы все дороги в центр ФБСками , сразу несколько проблем решились, машин не было бы и дороги не надо ремонтировать.
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Vadim V
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:18
Vadim V написав:
Та перегородили бы все дороги в центр ФБСками , сразу несколько проблем решились, машин не было бы и дороги не надо ремонтировать.
На Подоле уже запущен пилотный проект.
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UA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:19
artlife написав: Vadim V написав: artlife написав:
На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает
. Или, может, обновляют жилье.
Помню , наверное ещё в начале 90-х в городе дешевели квартиры и все говорили это потому что евреи валят на историческую родину , потом был период шо дорожало , опять говорили шо это евреи возвращаются назад.
Думаете, причина та же? Ранее свалившие и вернувшиеся евреи опять сваливают?
Круговорот евреев на КРЖН.
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airmax78
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:24
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
Я там был на просмотре. Заходишь в МОП
и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали?
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UA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:30
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
Я там был на просмотре. Заходишь в МОП
и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали?
Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны. Я думаю о том, что если окончу академию Geberit и получу квалификацию сантехника, то можно было бы отправить им свое резюме на позицию сантехника.
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airmax78
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UA
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:37
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Атмосфера благополучия и счастья царит в этом ЖК.
От Вы там жили?
Не спорьте о вкусе устриц...
Я там был на просмотре. Заходишь в МОП и думаешь: "ну вот я и дома". Нигде больше у меня такого чувства не было.
Мне очень знакомо Ваше чувство. Когда-то я после сильной усталости шел с больной ногой 30 км пешком и боролся со сном, в который проваливался на ходу, и единственным желанием - присесть и отдохнуть хоть пару минут, чтобы не заснуть и не замерзнуть. И когда вдали увидел огни города, подумал "ну вот я и дома".
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 20 лис, 2019 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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artlife
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:38
airmax78 написав: UA написав:
Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали?
Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны....
Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
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