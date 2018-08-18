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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:44
Первый написав:
Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное.
Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:53
Gastarbaiter написав: Первый написав:
Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное.
Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Думаю ще тре зарплати піднімати, тарифи на жкх знижувати, пенсії зробити як у працюючого, медицину, освіту, мости, развязки, заводи нові будувати ..... медведів з цирку забрати, скло окремо від батарейок збирати....
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:06
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали?
Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны....
Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:31
hxbbgaf написав: Santehnik написав:
Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?
А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?
34 года, а такой наивный, хоть бы считать научились
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Faceless
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:32
airmax78 написав:
Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
Это правильная тактика. Главное, проникнуть на территорию. Далее можно действовать по ситуации. Например, спрятать гаечные ключи и кепку сантехника и сесть на ресепшн, озаряя всех голливудской улыбкой. Так многие начинали карьеру.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Чого це нема
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33
йура казится что в жизни у ничего ничего не выходит
под полтинник(т.е. уже старый пердун), а живет в хруще
в акциях попал
в депозитах попал.
сложно жить итиотам))
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