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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2381238223832384

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:44

  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!

Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное.
Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)

 їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка

Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.

 
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
«З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.




Всім процвітання!

Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное.
Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Думаю ще тре зарплати піднімати, тарифи на жкх знижувати, пенсії зробити як у працюючого, медицину, освіту, мости, развязки, заводи нові будувати ..... медведів з цирку забрати, скло окремо від батарейок збирати....


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:06

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали? :mrgreen:

Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны....

Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.

Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Santehnik написав:Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?
34 года, а такой наивный, хоть бы считать научились
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.

Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.

Это правильная тактика. Главное, проникнуть на территорию. Далее можно действовать по ситуации. Например, спрятать гаечные ключи и кепку сантехника и сесть на ресепшн, озаряя всех голливудской улыбкой. Так многие начинали карьеру.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ...
Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Чого це нема
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

йура казится что в жизни у ничего ничего не выходит
под полтинник(т.е. уже старый пердун), а живет в хруще
в акциях попал
в депозитах попал.
сложно жить итиотам))
kivin
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