hxbbgaf написав:

Santehnik написав: Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать? Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?

А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?