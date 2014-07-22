Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Квартира в центрі отримує додатковий сенс:-)
їздити в центр Києва на машині повинно бути платно, дорого і боляче — радник Кличка
Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net. «З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче.
Всім процвітання!
Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное. Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Думаю ще тре зарплати піднімати, тарифи на жкх знижувати, пенсії зробити як у працюючого, медицину, освіту, мости, развязки, заводи нові будувати ..... медведів з цирку забрати, скло окремо від батарейок збирати....
UA написав:Карьеру консьержа в Тетрисе не рассматривали?
Рассматривал. Но там девушки симпатичные нужны....
Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
Santehnik написав:Почему у человека, живущего в частном доме, даже мысли не возникает пойти попросить в мэрии на ремонт своей крыши, а жильцы 25-ти этажки это могут делать?
А сколько человек, живущий в частном доме, платит за всю коммуналку? Он платит за обслуживание домов какой-нибудь компании герц по 7 с чем-то гривен с каждого метра своего огромного дома? За эти переплаты десятилетиями можно спокойно ремонтировать крышу и подъезд каждые несколько лет, а не не делать этого ни разу за 30 лет. А посчитайте, сколько это с 25-этажного дома? Он переплачивает в разы за отопление и горячую воду? За эту переплату можно все трубы починить! И если кто-то платит налог в городской бюджет (туда идет приличная часть налогов, а налог на недвигу так и весь) и не требует ничего взамен, то его жестоко кинули. И поэтому он хочет, чтоб всех остальных тоже кинули?
34 года, а такой наивный, хоть бы считать научились
airmax78 написав:Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
Это правильная тактика. Главное, проникнуть на территорию. Далее можно действовать по ситуации. Например, спрятать гаечные ключи и кепку сантехника и сесть на ресепшн, озаряя всех голливудской улыбкой. Так многие начинали карьеру.
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ... Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ... Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Чого це нема
Ну - пару може ... Колись сюди заходили за порадами - що купити , де , як ... Давно такого вже не бачив . Після Доміка це реально було друге по популярності місце ... А зараз тут розмови про зовсім інше . Часом теж цікаво буває , але ...
- Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал со стола историю про легкое метро - speed tram. Это достройка к действующему северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов. Проект приблизительно займет 2-3 года, сейчас Мировой банк его готовит. К апрелю будем понимать детали. По их оценке проект стоит $300 млн-$500 млн, что дешевле альтернативных проектов. - Сроки начала и завершения строительства? - Думаю год понадобится на препродакшн и 1,5 года на стройку - в апреле смогу сказать точнее.
Решить транспортную проблему Троещины планируют за счет скоростного трамвая, который пойдет через мост Патона и Подольско-Воскресенский мост. Об этом сообщил главный специалист Управления инженерно-транспортной инфраструктуры КГГА Виктор Петрук.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Думаю Трайбека за недорого Вам поможет. У неё богатый опыт подобных трансформаций.
Я говорил с Трибекой. Он максимум может меня устроить консъержем на Крушу. И то, это сутки я консъерж, сутки убираю подъезд и этажи. В Тетрис это надо через каких-то хендхантеров пути искать. ИМХО сантехником мне туда будет проще пробиться.
stm написав:И потому более умный и талантливый создаёт ОСББ, а не сотрясает воздух.
скорее более трезвомыслящий, практичный и ответственный а пассивные совкодрочеры в ужасе от того, что их лишают возможности сваливать на жэки и кмда свои проблемы, жаловаться и бесконечно критиковать
как-то куколдовец забывает, что ОСББ это не панацея и может оставить долги после себя, которые становятся проблемой жильцов.
ОСББ особенно в старых домах - это большие начальные затраты. И да, как только ОСББ то сразу прямые договора с обслуживающими компаниями, неоплата = отключение. ЖЭК или УК - это как найти самый дешёвый товар в Китае, уехать в Украину, заказать через посредника, потом ждать 3 месяца, потом получить не то что хотел, потом ругать посредника. Тоже можно, но времени надо потратить больше )))
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" ... Старе не в центрі ? Фу ... ПОХ - фу багато разів ... Назва теми давно не відповідає розмовам ...
Чого це нема
Ну - пару може ... Колись сюди заходили за порадами - що купити , де , як ... Давно такого вже не бачив . Після Доміка це реально було друге по популярності місце ... А зараз тут розмови про зовсім інше . Часом теж цікаво буває , але ...