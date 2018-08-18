Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и чтотакие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они может поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?
На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).
А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу