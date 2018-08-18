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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 270
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:44

  Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" .

Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и чтотакие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они может поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?

На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).

А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:17

  Gastarbaiter написав:Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное.
Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.

Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
hume
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 27.12.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2382238323842385
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