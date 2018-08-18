Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" .
Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и что такие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они могут поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?
На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).
А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу вплане удобства
Востаннє редагувалось hume в Сер 20 лис, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное. Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" .
Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и чтотакие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они может поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?
На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).
А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу
Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает.
hume написав:Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Та на самом деле на окраинах уже давно есть житуха. Например на Берестейской/Гавела сидят Водафон, Киевстар, Huawei, Luxsoft, Liga.net и куча конторок поменьше.
artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
"Продавці житла в Києві не дочекалися зміцнення долара, яке прогнозували на осінь. Кількість угод у вересні-листопаді скоротилося на 10−15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року"
"Це стало поганою новиною для покупців. Більшість з них зберігають накопичення у валюті, тому купувати квартиру в новобудові економ-класу стає невигідно. Якщо при курсі 24 грн за долар, за $10 тис. можна отримати 240 тис. грн, то при курсі в 28 грн — вже 280 тис. грн. Іншими словами, квартири подорожчали в доларовому еквіваленті."
hume написав:Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Та на самом деле на окраинах уже давно есть житуха. Например на Берестейской/Гавела сидят Водафон, Киевстар, Huawei, Luxsoft, Liga.net и куча конторок поменьше.
Это не означает, что ездить туда очень удобно. Знакомая работала в водафоне, пошла только потому, что с чёткого района ехать 7 минут. Собственно это и была причина выхода туда на работу. Знакомый работает в мау, езда на работу заставляет его выть по волчьи два раза в день. А вообще то именно покупка квартиры делает людей маломобильными, аренда же наоборот. Именно арендующим работникам всецело пох где находится офис, завтра же сотрудник может перехать с круши в республику. Условное владение крушей может превратить жизнь в боль при смене места работы. До детей не вижу смысла в покупке.
Vlad442 написав:Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает.
(,,Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости,,)
Простых людей если это был предмет жизненной необходимости -никогда тут не было. Даже пропавший Захар после того как решил один раз в своей жизни квартирный вопрос и отселевший молодое поколение на Милославскую тут посиживал и выкидывал мысли как ему сдать свою комнату с библиотекой на лето а самому перебраться на лето на какую то дачу. Иными словами пытался хоть и виртуально, лендлордить))).
Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------