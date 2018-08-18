Додано: Сер 20 лис, 2019 21:33

Vlad442 написав: Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает. Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает.

(,,Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости,,)Простых людей если это был предмет жизненной необходимости -никогда тут не было. Даже пропавший Захар после того как решил один раз в своей жизни квартирный вопрос и отселевший молодое поколение на Милославскую тут посиживал и выкидывал мысли как ему сдать свою комнату с библиотекой на лето а самому перебраться на лето на какую то дачу. Иными словами пытался хоть и виртуально, лендлордить))).Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.