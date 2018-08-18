Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" .
Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и что такие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они могут поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?
На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).
А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу вплане удобства
Востаннє редагувалось hume в Сер 20 лис, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:Помимо ограничений нужно и окраины развивать. Чтобы там была и работа, и досуг, и все остальное. Я в центр сейчас вообще только пару раз в месяц выезжаю прогуляться на выходных.
Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Puente написав:Ой - та тут вже давно немає звичайних ( типу "пересічних" ) мешканців Києва ... Або лендлорди , або ті , хто ними стати мріє ... Останнім часом що обговорюється ? Квартири під оренду ( бажано побільше ) і "елітні" будинки дорогі ... Житло для себе - "фу" .
Вы серьёзно думаете, что в профильной ветке посвящённой всецело недвижимости в столице будут сидеть люди которые покупают (купили, присматривают для покупки) квартиру один раз в жизни? Хорошо... и чтотакие люди могут интересного рассказать уважаемой аудитории? Что они может поведать по ценам, качеству, прочим вещам касающимся недвижимости читателям?
На этой ветке преимущественно общаются люди которые зарабатывают с помощью недвижимости (ареда, перепродажи, ремонт, даже флай который экономит на аренде, а так же люди которые планируют зарабатывать на ней (доллярчик)).
А касательно вторички и эконом новостроев у вас создалось неправильное мнение. Обсуждения велись исключительно вокруг удобства проживания в вышеназванных катеориях домов, а большинство из них фу фу
Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает.
hume написав:Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Та на самом деле на окраинах уже давно есть житуха. Например на Берестейской/Гавела сидят Водафон, Киевстар, Huawei, Luxsoft, Liga.net и куча конторок поменьше.
artlife написав:На Липках в старом фонде опять рост числа новых объявлений о продаже. Похожее было в 2014-2015. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто кто-то куда-то сваливает. Или, может, обновляют жилье.
"Продавці житла в Києві не дочекалися зміцнення долара, яке прогнозували на осінь. Кількість угод у вересні-листопаді скоротилося на 10−15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року"
"Це стало поганою новиною для покупців. Більшість з них зберігають накопичення у валюті, тому купувати квартиру в новобудові економ-класу стає невигідно. Якщо при курсі 24 грн за долар, за $10 тис. можна отримати 240 тис. грн, то при курсі в 28 грн — вже 280 тис. грн. Іншими словами, квартири подорожчали в доларовому еквіваленті."
hume написав:Многие пробовали но с условного святошино на харьковсий мало желающих ехать. С сырца на трою тоже не нашлось. Так или иначе, но центр равноудален от разных зажопий, поэтому в качестве рабочего сагнита ему быть еще очень долго
Та на самом деле на окраинах уже давно есть житуха. Например на Берестейской/Гавела сидят Водафон, Киевстар, Huawei, Luxsoft, Liga.net и куча конторок поменьше.
Это не означает, что ездить туда очень удобно. Знакомая работала в водафоне, пошла только потому, что с чёткого района ехать 7 минут. Собственно это и была причина выхода туда на работу. Знакомый работает в мау, езда на работу заставляет его выть по волчьи два раза в день. А вообще то именно покупка квартиры делает людей маломобильными, аренда же наоборот. Именно арендующим работникам всецело пох где находится офис, завтра же сотрудник может перехать с круши в республику. Условное владение крушей может превратить жизнь в боль при смене места работы. До детей не вижу смысла в покупке.
Vlad442 написав:Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости. Сейчас, как правильно заметил Puente, тут несколько "профессионалов" от недвиги и "эстетов" обсуждают по кругу мопы и каким говном застраивают Киев. Некоторые приходят удовлетворить свои комплексы. Обычным людям эта тема не интересна. Совсем не интересна. Это печально и, даже, немного пугает.
(,,Всегда в обсуждении недвижимости участвовали простые люди, для которых квартира это предмет жизненной необходимости,,)
Простых людей если это был предмет жизненной необходимости -никогда тут не было. Даже пропавший Захар после того как решил один раз в своей жизни квартирный вопрос и отселевший молодое поколение на Милославскую тут посиживал и выкидывал мысли как ему сдать свою комнату с библиотекой на лето а самому перебраться на лето на какую то дачу. Иными словами пытался хоть и виртуально, лендлордить))).
Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Да если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Востаннє редагувалось Жека79 в Сер 20 лис, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Вы вообще себе представляете диалог с человеком для которого единственная квартира была целью всей жизни и она у него появилась, после чего его перестала интересовать недвижимость. О чем вы будете с ним дискутировать? Для если вы ему скажете слова аркада и эврика он даже не поймет о чем речь.
Обычно человек перед покупкой проходит несколько стадий. Решения, выбора, технических деталей. Все эти этапы обсуждаются, человек уговаривает себя, консультируется, сетует на цены. Сейчас таких людей на форуме нет. Это плохой знак.
Все верно, машина это расходник который постоянно дешевеет и кроме того чем она дороже тем дороже ее содержать. Но я никак не могу понять людей, вот вообще никак, просто не укладывается в голове, как можно купить ку8 за 130 куе, или какой то GLS купе за 90-100 куе, и не купить при этом паркинг за 20-25 куе. И каждый вечер нарезать круги вокруг всего жилого комплекса по 10 раз в надежде что кто то выедет и освободится место. Иногда на это очень забавно смотреть. Но в то же время владельцы жуков и кашкайчиков по 20куе прикупили себе парко места дороже чем их авто и вполне комфортно себя чувствуют.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------